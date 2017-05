Câmara Municipal de Araxá promove capacitação inédita para servidores

Uma ação inédita marcou essa semana para os servidores da Câmara Municipal de Araxá. Aconteceu nos dias 03 e 04 de maio um curso de capacitação para os servidores do Poder Legislativo. O curso intensivo de capacitação em Licitação e Contratos foi oferecido através da Escola do Legislativo e realizado nas dependências do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá).

Pela primeira vez esse curso está sendo oferecido a todos os servidores da Câmara de Araxá, comissionados e efetivos. A promoção do curso foi um dos compromissos assumidos pelo Presidente da Casa, Fabiano Santos Cunha, que visa a capacitação e qualificação permanente dos servidores da Casa.

As aulas foram ministradas pelo Professor Felipe Ansaloni, da empresa 11E Licitações. Felipe é advogado, administrador público, especializado em Licitações e Contratos Administrativos. Atua nessas áreas há mais de uma década.

O objetivo do curso foi capacitar os servidores na realização da compra direta, no pregão presencial, na tomada de preços e na concorrência, sempre de acordo com as decisões do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCMG) e em práticas reconhecidas de licitação. O curso teve foco na prática dos procedimentos licitatórios, em especial no fluxograma da Câmara e no processo físico do pregão.

O Presidente da Câmara Municipal ressalta a importância de estar sempre por dentro das mudanças em leis e regras quando se trabalha com o bem e dinheiro público. “Uma vez que você tem o servidor mais capacitado, a tendência é que nós tenhamos, evidentemente, uma prestação de serviços melhor e a sociedade mais convicta do papel do poder legislativo”, destacou. Ao final das 16 horas de estudos, os participantes receberam certificados. Novos cursos estão sendo planejados.