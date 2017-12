Câmara Municipal homenageia 33 personalidades em Reunião Solene

A Câmara Municipal de Araxá realizou na terça-feira (19), a entrega de importantes honrarias para 33 personalidades locais. No dia em que o município comemorou 152 anos de emancipação política, o Poder Legislativo outorgou o Título de Cidadania Honorária e a Medalha Dom José Gaspar. Cada vereador entregou ao seu indicado a homenagem. Apenas o Vereador Carlos Roberto Rosa (SD), por motivos de saúde, não participou da Reunião Solene. As homenagens dele foram outorgadas por seu colega de partido, Vereador Raphael Rios (SD).

Outra Honraria Municipal, instituída pela Resolução Nº 455, também foi entregue na última Reunião de 2017. Foi a Medalha Geraldo Porfírio Botelho, homenagem indicada pela Associação da Imprensa Araxaense (AIA) a agentes atuantes na mídia local. O homenageado deste ano foi o escritor e colunista Doutor Renato Zupo. A entrega foi feita pelo Presidente da AIA, Caio Ranieri, acompanhado da 1ª Secretária da Associação, Janaína Silva.

A Reunião Solene foi dirigida pelo Presidente do Legislativo Araxaense, Vereador Fabiano Santos Cunha (PRB), e contou com a participação do Prefeito Municipal, Aracely de Paula (PR), Vereadores e diversas autoridades de diferentes setores da cidade.

Para Fabiano, os agraciados com o título de Cidadania Honorária comungaram com o povo araxaense suas horas de alegria e felicidade, integrando-se fortemente à comunidade local. Sobre a Medalha, ele ratificou o merecimento de todos premiados com a honraria identificada, para ele, “com o nome da maior expressão eclesiástica de Araxá de todos os tempos: Dom José Gaspar”.

O Título de Cidadania Honorária foi instituído através da Resolução Nº 203-E e tem o objetivo de reconhecer o mérito de cidadãos que tenham prestado relevantes serviços à comunidade de Araxá, sem ter nascido na cidade. Já a Medalha Dom José Gaspar foi criada pela Resolução Nº 203. Ela confere tributo ao Mérito de Pessoas Físicas, notoriamente destacadas de seus contemporâneos, por sua atividade profissional, pela conduta de vida positiva e exemplar ou por seu desempenho social e filantrópico. Confira a lista dos homenageados:

Título de Cidadania Honorária

Dr. Adriano Roberto Tarifa Vicente

Sr.ª. Ana Paula Amador Zupo

Sr.ª. Aparecida Batista Nazário

Dr. Carlos Heráclito Ramirez Dolga

Dr. Elton Coelho de Menezes

Sr. Ernani Alves Montandon

Pe. Geovane Geraldo Silva

Sr. Jorge Marra Ferreira

Sr. José dos Reis Silva

Sr.ª. Leide Aparecida Bomfim Bertoni

Sr. Manoel Nascimento da Trindade

Dr. Mário Lúcio Heringer

Sr. Neyrismar Antônio Pereira

Sr. Odir Brandelero

Sr. Raimundo Cândido Júnior

Cap. Reginaldo Corrêa Silva

Medalha Dom José Gaspar

Dr. Aylan César de Melo

Sr. Carlos Antônio Reis

Sr. Ênio Braga de Araújo

Dr. Flávio Figueiredo Dias

Sr. Gustavo Mesquita de Pinho

Sr. Jadir Donizetti Alves Barbosa

Sr. Jeferson Leite

Sr. José Gaspar Leopoldino

Sr. José Márcio Aparecido Nogueira

Magnífico Reitor Professor Me. José Oscar de Melo

Sr.ª. Nilza Contato Balieiro

Sr. Sérgio Furtado de Sousa Júnior

Sr. Vicente Mateus Leite

Sr. Virgílio Antônio de Lacerda

Dr. Vitor Hugo Heisler

Sr.ª. Zulma Moreira