Câmara presta homenagem ao diretor industrial da CBMM

Nessa semana, em uma reunião informal na Sala da Presidência, os Vereadores da Câmara Municipal de Araxá prestaram uma homenagem ao Diretor Industrial da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), Antônio Gilberto Ribeiro de Castro. A reunião foi conduzida pelo Presidente da Casa, Fabiano Santos Cunha e contou com a presença de todos os parlamentares.

O homenageado recebeu uma placa de agradecimento em nome do Poder Legislativo, por seu trabalho correto e pela parceria que sempre teve com as causas da cidade. Cada vereador ainda fez o agradecimento pessoal ao diretor da mineradora, citando o apoio irrestrito em centenas de obras e ações realizadas por entidades públicas e iniciativas culturais realizadas do município.

Emocionado, Gilberto agradeceu as homenagens. Araxaense, Antônio Gilberto está se aposentando do cargo no final de 2017, após 40 anos de dedicação a mineradora.