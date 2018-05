Campanha da Vacinação contra Gripe Influenza terá Dia D em Araxá

Mobilização será realizada neste sábado, 12, nas sete UBS e nos PSF´s. No mesmo dia está previsto a pesagem do Bolsa Família.

Araxá terá Dia D da Campanha da Vacinação contra Gripe Influenza no próximo sábado, 12. De 8h às 17h, as doses serão aplicadas nas sete Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em dois Núcleos do Programa Saúde da Família (PSF’s) em mobilização realizada pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que segue orientação do Ministério da Sáude.

De acordo com último levantamento, o município já possui 7 mil pessoas imunizadas. A população prioritária é cerca de 24 mil habitantes, divididos nos seguintes grupos: crianças de seis meses até cinco anos; gestantes, mães que tiveram filho nos últimos 45 dias (puérperas), trabalhadores da área da saúde, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, pessoas acima de 60 anos, professores e portadores de doenças simultâneas (comorbidade) munidos de atestado médico.

As instituições para idosos e hospitais recebem as doses por meio de agendamento. Fica sobre responsabilidade de cada Programa Saúde da Família (PSF) agendar a vacinação da população de acamados das respectivas áreas de cobertura. Demais acamados podem solicitar agendamento via Programa Interdisciplinar de Internação Domiciliar (PIID), que funciona em anexo a Secretaria Municipal de Saúde, ou no Centro de Vacinação.

A gripe é uma infecção aguda causada pelo vírus Influenza, que afeta o sistema respiratório e pode provocar complicações graves, inclusive a morte, se não for tratada a tempo, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco para as complicações da infecção.

Os locais de aplicação da vacina no Dia D serão: Unicentro; Uninorte; Unisul; Unileste; Unioeste; Uninordeste e Unisa; e as unidades do PSF’s do Pão de Açúcar e Abolição. A Secretaria de Saúde orienta apresentar cartão de vacina e documento de identificação. No caso das gestantes é necessário portar cartão pré-natal. Para mães puerpéras, o recomendado é a apresentação do cartão de vacina ou certidão de nascimento da criança.

Pesagem do Bolsa Família

Na oportunidade, o Setor de Nutrição da Secretaria de Saúde realizará a pesagem do Bolsa Família. A pesagem é um dos itens exigidos pelo Governo Federal para o cadastramento no Programa Bolsa Família, que atinge crianças de 7 anos, de ambos os sexos, mulheres de 14 a 44 anos e gestantes. Caso a família não passar por essa pesagem realizada duas vezes ao ano, ela corre o risco de deixar de receber o benefício. A família terá que levar o cartão do Bolsa Família no ato da pesagem. Essa ação é viabilizada em parceria com a Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social, responsável pela realização do Bolsa Família em Araxá.

Endereços dos locais de vacinação e da pesagem do Bolsa Família

Unicentro: Avenida Dâmaso Drummond, 275. Bairro Vila Guimarães

Uninorte: Rua Lázaro de Vaz de São Paulo, 105. Bairro Urciano Lemos

Unisul: Avenida Aracely de Paula, 4050. Bairro Vila Silvéria

Unileste: Avenida Cassiano de Paula Nascimento, 290. Bairro Santo Antônio

Unioeste: Avenida Auxiliadora Paiva, 255. Bairro Serra Morena

Uninordeste: Rua Pedro de Paula Lemos, 1110. Bairro Ana Antônia

Unisa: Travessa Piaui, 35. Bairro São Geraldo

PSF Pão de Açúcar: Rua Eurindo Barbosa de Lacerda, 245. Bairro Pão de Açúcar

PSF Abolição: Rua José Pinto da Silva, 135. Bairro Abolição