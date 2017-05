Campanha de vacinação contra a gripe termina na próxima sexta

A 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), termina nesta sexta-feira (26/5). A meta é vacinar 90% do grupo de risco, composto, em Minas Gerais, por 5.560.505 pessoas, entre idosos (acima de 60 anos), gestantes, mulheres no período de até 45 dias após o parto (em puerpério), crianças com seis meses e menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores da saúde, professores das redes pública e particular de ensino, povos indígenas aldeados, população privada de liberdade, além dos doentes crônicos, como pessoas com diabetes, asma, bronquite e hipertensão, dentre outros grupos.

Com o avanço do inverno, a ocorrência de doenças respiratórias transmitidas por vírus aumenta consideravelmente. Para evitar as complicações que a gripe, doença de rápida transmissão e bastante comum nesta época do ano, a vacinação é uma medida altamente eficaz e segura.

Para a diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Janaina Fonseca Almeida, a vacinação contra a Influenza é uma das medidas mais efetivas para a prevenção da forma grave da doença e de suas complicações.

“O objetivo da vacinação é reduzir dramaticamente o número de casos graves, hospitalizações e mortes”, reforça Janaina.

Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonias, de 39% a 75% a mortalidade global e em, aproximadamente, 50% nas doenças relacionadas à influenza.

Pontos de vacinação e horários

– Centro de Vacinação Gil Montandon: das 8h às 16h50

– Unileste: 7h30 às 13h

– Uninorte: 8h às 12h

– Unisa: 11h30 às 16h30

– Unisul: 8h às 12h30

– Uninordeste: 7h30 às 12h30

– Unicentro: 8h às 16h30