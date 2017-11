Campanha em prol do SOS Araxá será lançada na próxima quarta

Carrinho da Solidariedade vai recolher alimentos para ajudar nas cestas básicas doadas pela instituição

Na próxima quarta (29), no Salão Ivan Costa, da Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá (Acia), será lançada uma nova campanha em prol do Serviço de Obras Sociais (SOS). A “Campanha Carrinho da Solidariedade” visa arrecadar alimentos para compor as tradicionais cestas básicas que são doadas pela entidade há vários anos.

A ideia surgiu de uma iniciativa da Presidência da Câmara Municipal. No mês de setembro, numa homenagem feita ao SOS pelo aniversário de 50 anos de trabalho da instituição, a ideia foi colocada em pauta e de lá para cá, vem sendo trabalhada. A Fundação Cultural Acia abraçou a causa e abriu as portas do FestNatal Araxá 2017 para acampar a proposta, ajudar na disseminação da Campanha e aumentar a quantidade de doações da comunidade por meio dos pontos de coleta.

Durante o lançamento da campanha, na próxima quarta, serão apresentados todos os detalhes e como a população pode colaborar com a entidade. Faça parte dessa ideia e ajude o SOS de Araxá.

Serviço

Evento: Lançamento da Campanha Carrinho da Solidariedade

Data: 29 de novembro

Horário: 9h

Local: Salão Ivan Costa (Acia)