Campanha Novembro Azul segue em Araxá

Continua em Araxá, a campanha Novembro Azul com ações oferecidas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Essas atividades combatem o câncer de próstata e tiveram sequência na manhã de sábado, 19 de novembro, na Unidade Básica de Saúde (UBS) – Uninorte.

Foram desenvolvidas atividades voltadas especialmente para o público masculino como teste rápido de hepatite C, consultas médicas, sessão de alongamento, aferição de pressão arterial e de glicemia, palestras sobre câncer de boca e de próstata e coleta de PSA (exame de sangue que serve para diagnosticar alterações na próstata).

Sander Carlos de Souza, referência técnica da Saúde do Homem, observou que em relação ao primeiro final de semana de novembro, houve um aumento considerável no número de atendimentos. Segundo Sander, cerca de duzentos atendimentos, o que equivale ao triplo de homens atendidos no início da campanha, foram efetuados na Uninorte.

Para quem não teve oportunidade de usufruir desses serviços, ainda há tempo. No próximo sábado, 26 de novembro, as ações dessa campanha serão realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, desta vez na Unileste.

Sander lembra que o câncer de próstata é a doença que mais acomete os homens e que a patologia é prevenida por meio de diagnóstico precoce, essencial para o enfrentamento.