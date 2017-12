Canil Municipal, um dos mais estruturados de Minas Gerais, é inaugurado

A Prefeitura de Araxá inaugura oficialmente as novas instalações do Canil Municipal. Com o nome “Mãos de Assis” referente ao santo protetor dos animais, São Francisco de Assis, a municipalidade oferece uma ampla estrutura que abriga cães e gatos abandonados nas ruas e avenidas da cidade. O novo espaço é um dos mais estruturados de Minas Gerais, com cobertura metálica, baias higienizadas para receberem animais de ruas, área para cirurgias e castração e 22 cômodos que comportam os setores de vacina, esterilização, pós-operatório, insumos, depósito, canil (cachorro) / gatil (gatos), dentre outros itens. O projeto do novo canil é do renomado arquiteto Marcelo Gusmão Machado.

A sede, localizada na Rua Camarões, 125, bairro Novo Horizonte, está disposta em uma área construída de 1.268 metros quadrados. Ao todo, foram investidos R$ 1.401.671,08 de recursos municipais. A metragem total que abriga o novo canil municipal tem aproximadamente 1500 metros quadrados.

O Canil Municipal tem capacidade de receber até 700 animais. O novo canil teve o projeto baseado com o parecer do Conselho Federal de Medicina Veterinária e do Ministério da Saúde. A execução da obra foi acompanhada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana e também por equipe especializada em vigilância ambiental e zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde.

Ao todo, o projeto contempla 32 baias que comportam até 30 animais entre cães e gatos se consolidando como uma das melhores estruturas para a realização desse tipo de serviço. “Temos baias de 32 metros quadrados cada uma e área de descanso para os cães e gatos. Uma estrutura completamente diferente do que tínhamos anteriormente, onde era tudo improvisado e os animais não tinham um conforto necessário”, relata o secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza.

Responsável pela Vigilância Ambiental, Telma Di Mambro Senra explica os procedimentos para o atendimento no Canil Municipal. “Primeiro vamos resgatar animais feridos, atropelados ou doentes que estiverem soltos nas vias públicas. Este é um problema de saúde pública e precisa ser priorizado. No canil eles serão atendidos, medicados e castrados. É bom enfatizar que o canil não vai criar o animal. Iremos cuidar da saúde dele para devolver às famílias ou colocá-los para adoção. O mais importante é realmente tirar os cachorros das ruas, principalmente pelo fato de serem transmissores de doenças para o ser humano. O espaço está adequado para tratar as doenças desses animais”, ressalta a referência técnica em Vigilância Ambiental.

O Canil Municipal tem a previsão de começar esses procedimentos a partir de janeiro do ano que vem. “A importância para comunidade é realmente tirar das ruas os cachorros que principalmente podem transmitir doença para o ser humano e oferecer um tratamento adequado aos animais”, completa a referência técnica em Vigilância Ambiental.

O secretário de Sáude, Dr. Alonso Garcia de Rezende, a obra reforça a preocupação da Prefeitura em desenvolver políticas de resolutividade, principalmente relacionadas a saúde animal. “Essa obra é de magnífica importância pela capacidade de abrigar animais doentes, mal tratados e atropelados. O empreendimento inaugurado dará condições aos profissionais tratar de cães e gatos, de modo decente e condizente com as circunstâncias sanitárias vigentes no país. Trabalhamos no sentido de buscar a realização de vertentes importantes para a nossa filosofia de trabalho, dentre elas, ajudar os animais nessas situações e trabalhar em uma conscientização de educação da população com a saúde do animal”, ressalta o secretário.

O prefeito Aracely de Paula destacou que a saúde animal precisa ser realmente atendida pelo município que tem pessoas abnegadas, como a ex-vereadora Onilda Soares, com o Abrigo Mão de Assis, que dedicam o tempo precioso para a nobre arte de proteger os animais. “Essa obra demonstra uma faceta bastante sensível da nossa administração como um todo, cuidado geral com a cidade. Cuidar dos cães, dos assistidos, dos desamparados e daqueles que necessitam de um cuidado maior é uma virtude. A coordenação do canil será inteiramente profissional e essa é uma ação primordial no espaço. A função maior dele é proteger aqueles animais que necessitam da nossa proteção”, acrescenta o prefeito.

Para finalizar o dia da inauguração, o corte da fita e o descerramento da placa foram realizados com o prefeito Aracely, vereadores, imprensa e membros da sociedade civil e organizada.