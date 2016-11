Carro invade açougue e jovem fica ferido

Foto: Redes Sociais

Um jovem de 22 anos ficou ferido em um acidente, neste sábado, (19) na av. Vereador João Sena. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo e acabou batendo em um estabelecimento comercial.

O Corpo de Bombeiros foi solicitado e esteve no local, onde funciona um açougue. A vítima estava dentro do carro com um corte na cabeça. O jovem foi imobilizado e levado consciente para o Pronto Atendimento Municipal (PAM).

A Polícia Militar e uma equipe da Asttran também estiveram no local. A frente do carro da vítima ficou destruída assim como a porta de blindex do açougue.