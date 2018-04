Cartão de informação do candidato do concurso da Educação já está disponível

Candidatos podem consultar pela Internet o local e horário das provas, que estão marcadas para o próximo domingo (8).

Os candidatos inscritos no concurso da Secretaria de Estado de Educação (SEE), de Edital SEE nº 07/2017, já podem consultar o cartão de informação, contendo o local, a sala e o horário de realização das provas.

O cartão está disponível no site da Fumarc. Para acessá-lo, o candidato deve informar o CPF e o número de inscrição. As provas do concurso público da Educação serão realizadas no próximo domingo, dia 8 de abril.

As inscrições para o concurso foram realizadas no período de 26 de fevereiro a 8 de março. Foram inscritos no concurso um total de 178.489 candidatos, sendo 47.109 para o cargo de Especialista em Educação Básica (EEB) e 131.380 para o cargo de Professor de Educação Básica (PEB).

São ofertadas 16 mil vagas para PEB de várias disciplinas e 700 vagas para EEB. As oportunidades contemplam todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino.

Para as vagas de Especialista, os servidores poderão atuar como orientadores educacionais, supervisores ou coordenadores pedagógicos, desempenhando funções fundamentais na organização da escola e no aprimoramento dos processos de ensino.

Já os cargos de Professor abrangem as disciplinas de Artes, Biologia/Ciências, Educação Física, Filosofia, Física, História, Geografia, Inglês, Química, Língua Portuguesa, Matemática e Sociologia, que compõem o currículo básico dos anos finais do ensino fundamental e de todo o ensino médio.

Para a carreira de PEB, as 16 mil vagas estão distribuídas entre 848 municípios mineiros, no universo de 852 municípios que contam com escolas estaduais.

Etapas

O concurso é dividido em duas etapas. A primeira consiste na aplicação das provas objetivas e a segunda na avaliação de títulos. As provas objetivas vão contar com 60 questões de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos didático-pedagógicos e conhecimentos específicos.