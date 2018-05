Cartilha do Cefet-MG aborda nome social e identidade de gênero

Lançamento acontecerá em Araxá, e nos demais campi, a partir desta quinta-feira (17) que é o Dia Internacional de Combate à Homofobia.

Existem pessoas que não se identificam com o gênero que lhes foi atribuído ao nascerem e que, para se identificarem socialmente, utilizam o nome social. Com o objetivo de informar e discutir a temática, a Secretaria de Política Estudantil (SPE) do Cefet-MG, por meio da Coordenadoria de Programas de Acesso e Temáticas das Juventudes, promove, durante esta semana e, principalmente, no dia 17 de maio, Dia Internacional de Combate à Homofobia, o lançamento da cartilha “Nome Social e Identidade de Gênero”. O evento acontecerá em todos os campi da Instituição com rodas de conversas, palestras, intervenções teatrais e outras ações.

A cartilha, que será distribuída e futuramente divulgada online, traz em suas páginas os procedimentos realizados pelo Cefet-MG para atender as pessoas trans, informações sobre a legislação vigente no país e em Minas Gerais, um glossário sobre o tema e outras informações.

Dia Internacional de Combate à Homofobia

O dia 17 de maio marca a retirada da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1990, do homossexualismo de seu rol de distúrbios mentais, deixando de considerar essa tendência como um desvio e, ao mesmo tempo, abolindo o termo já que, na área de saúde, o sufixo “ismo” caracteriza uma condição patológica.

Programação em Araxá

Roda de conversa com servidores da Unidade

Dias 18/05 e 21/05

Local: Auditório