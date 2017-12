CEFET-MG abre 20 vagas para professores substitutos

As inscrições para processo seletivo simplificado que visa à contratação de professores por tempo determinado no CEFET-MG estão abertas até o dia 21 de janeiro. Ao todo, são 20 vagas distribuídas nos campi Araxá, Belo Horizonte, Contagem, Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno, Timóteo e Varginha.

A seleção será constituída por análise de currículo, entrevista e prova didática ou prova escrita, sendo todas as etapas de caráter eliminatório e classificatório. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet.

Os selecionados irão atuar na Educação Profissional e Tecnológica de Nível Médio e no Ensino Superior e a remuneração inicial será aplicada de acordo com a legislação vigente. A carga horária varia de 40 (quarenta) ou 20 (vinte) horas semanais correspondentes aos encargos didáticos e demais atividades inerentes ao cargo. A titulação mínima e outras informações sobre a seleção estão disponíveis no edital.

Há vagas para as disciplinas de Algoritmos e Lógica de Programação (Prática); Aplicações para WEB I (Teoria e Prática); Redes de Computadores (Teoria e Prática); Sistemas Operacionais (Teoria e Prática); Física; Modelagem do vestuário; Modelagem Informatizada; Tecnologia de Corte Industrial; Composição Criativa e Fotografia; Técnicas de Ilustração de Moda; Aplicação para Web; Gestão e Empreendedorismo; Fundamento de Informática; Projeto de Sistemas; Programação para Web I; Programação para Web II; Linguagem de Programação I; Linguagem de Programação II; Sistemas para Internet e Programação para Web; Língua Portuguesa; Química; Metalurgia e Tratamento de Minérios; Topografia; Materiais de Construção; Legislação e Segurança do Trabalho; Tecnologia das Construções; Laboratório de Química; Eletrônica Digital; Instrumentação e Telecomunicações (Ondas Eletromagnéticas); Usinagem Convencional; Geografia; Termodinâmica; Fenômenos de Transportes; Geração, Distribuição e Utilização de Vapor; Graduação em: Engenharia Mecânica; Estatística; Instalações Elétricas; Máquinas Elétricas; Comandos e Acionamentos Elétricos; Circuitos Elétricos; Administração Financeira e Contábil; Sistemas de Informações Gerenciais; Gestão de Projetos; Administração da Produção; e Gestão da Qualidade.

Outras informações estão disponíveis no link: http://www.sgp.cefetmg.br/coordenacao-de-concurso/editais/