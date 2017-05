CEFET-MG oferta 550 vagas para o segundo semestre pelo Sisu

Inscrições podem ser feitas pela internet entre 29 de maio e 1º de junho

Começam na próxima segunda-feira (29) as inscrições para a segunda edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2017. Podem se inscrever os candidatos que tenham participado da edição 2016 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que não tenham zerado na prova de redação. É possível concorrer em até duas opções de cursos, que devem ser escolhidos no ato da inscrição. Ao candidato será dado o direito de alterá-las até o encerramento das inscrições, que será em 1º de junho.

O resultado está previsto para ser divulgado em 5 de junho. Também nesta data será aberta, aos interessados, a lista de espera que segue disponível até 19 de junho. No CEFET-MG, serão ofertadas 550 vagas para cursos de graduação nos campos I e II (Belo Horizonte), Araxá, Curvelo, Leopoldina, Nepomuceno e Varginha.

Os candidatos deverão ter feito um mínimo de 450 pontos em cada prova objetiva e 500 na redação. O quadro de vagas completo e os pesos das provas podem ser consultados na Resolução CGRAD 20/17.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação, por meio do qual instituições públicas de educação superior oferecem vagas a estudantes com base nas notas obtidas no Enem.

Cursos ofertados

Araxá: Engenharia de Minas

Belo Horizonte: Administração, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção Civil, Engenharia de Computação, Letras e Engenharia de Transportes

Curvelo: Engenharia Civil

Leopoldina: Engenharia de Controle e Automação

Nepomuceno: Engenharia Elétrica

Varginha: Engenharia Civil