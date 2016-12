Cemig comunica desligamento para manutenção na rede elétrica em Araxá

A Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig informa que realizará nesta sexta-feira (16/12) serviços de troca de cabos e outras melhorias na rede de distribuição de energia em Araxá, visando garantir a continuidade e a qualidade da energia fornecida aos clientes.

Para executar a atividade com segurança, será necessário interromper o fornecimento de energia das 12h às 17h nos seguintes endereços dos bairros São Pedro, Santa Rita e Centro:

Rua Abdanur Elias, entre os números 10 e 135

Rua Antônio Alves da Costa, entre os números 28 e 191

Rua Francisco Porfírio, entre os números 6 e 251

Rua Imbiaca, entre os números 39 e 162

Rua João Batista da Silva, entre os números 20 e 250

Rua Teófilo dos Santos, entre os números 22 e 178

Rua Tia Nica, entre os números 17 e 377

Rua Cecília Bittar Abdanur, entre os números 16 e 30

Rua Itacuru, entre os números 73 e 226

Rua Padre Anchieta, entre os números 95 e 650

Travessa Zeca Montandon, número 53.

A Cemig ressalta que, em função da complexidade dos serviços a serem executados, poderá ocorrer atraso no horário previsto ou cancelamento deste desligamento sem aviso prévio. Por medida de segurança, todos os equipamentos devem ser considerados energizados durante o período mencionado. Caso os serviços de melhoria sejam concluídos antes do horário indicado, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica será antecipado.