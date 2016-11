Cemig informa os locais de Araxá que vão receber manutenção

A rede elétrica do bairro Andrea, em Araxá, recebe manutenção preventiva no próximo sábado (19), das 8h às 13h. Os serviços realizados pela Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig contemplam a troca da rede de baixa tensão do local por cabos mais modernos, além de outras melhorias.

As obras vão beneficiar toda a região e acontecem em parte das ruas das Acácias, das Avencas, dos Colibris, das Esmeraldas e das Turmalinas. Nesses locais será necessário interromper o fornecimento de energia elétrica.

As obras de melhoria das redes de energia proporcionam aumento da qualidade e confiabilidade do fornecimento de energia elétrica aos consumidores e reduz a incidência de desligamentos acidentais.

As manutenções preventivas são informadas aos clientes. Além dos comunicados feitos por veículos de comunicação de massa, o cliente tem a opção de receber a informação por e-mail. Basta se cadastrar gratuitamente na agência virtual da Cemig, disponível no endereço www.cemig.com.br.