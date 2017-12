Cemig informa previsão do tempo para o verão

O verão inicia às 14h28 desta quinta-feira (21/12) e vai até 20 de março do ano que vem. Com a chegada da estação, caracterizada pelas altas temperaturas e chuvas mais constantes e volumosas, a Cemig informa a previsão do tempo para Minas Gerais e destaca que, neste período, o clima estará sob influência do fenômeno La Niña.

De acordo com o meteorologista da Cemig Arthur Chaves Paiva Neto, nesta estação, a influência do La Niña indica que as temperaturas ficarão abaixo da média, principalmente nas regiões Central, Leste e Zona da Mata. Nas demais regiões mineiras, as temperaturas devem ficar dentro da média. Segundo o meteorologista, o mês mais quente, quando comparado com sua média histórica, será janeiro, enquanto que fevereiro será o mês da estação com a menor temperatura em comparação com os outros anos.

Chuvas

Ao longo do verão, estão previstas chuvas ligeiramente acima da média na Zona da Mata, Leste e Sul de Minas, principalmente em fevereiro e março. Já para o Norte de Minas, são esperadas chuvas abaixo da média, enquanto, que nas demais regiões, elas ficarão dentro da normalidade. Com relação aos meses, em janeiro, as precipitações devem ficar abaixo da média na maioria das regiões, enquanto fevereiro deve ser bastante chuvoso.

Regiões do estado

Veja abaixo a previsão de temperaturas mínimas, máximas e médias para sua região durante o verão.