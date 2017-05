Cemig orienta como se divertir com segurança nas Festas Juninas

Foto: destaque,

Empresa destaca cuidados que devem ser tomados na instalação de todos os tipos de enfeites para se evitar acidentes de natureza elétrica.

O mês de junho está se aproximando e, com ele, chega uma das mais populares festas do Brasil: os “arraiás” juninos. E como muitas pessoas já estão se preparando para instalar as tradicionais decorações típicas destes eventos, seja nas ruas, escolas ou residências, a Cemig alerta sobre os cuidados a serem tomados na instalação de todos os tipos de enfeites, para se evitar acidentes de natureza elétrica.

Em vias públicas e praças, os enfeites e ornamentos precisam ser instalados longe das redes de energia e jamais podem ser afixados nos postes, pois, além de colocarem em risco os instaladores, dificultam o acesso dos eletricistas para a manutenção do sistema elétrico.

Além dos enfeites aéreos, muitas pessoas fazem fogueiras, típicas dessas festividades, principalmente nas cidades mais frias onde a pratica é utilizada não só para embelezar a festa mas como forma de aquecer a quem estiver próximo

Demétrio Venício Aguiar, engenheiro eletricista da Cemig, dá o alerta. “Fogo não combina com eletricidade e nem com mato seco. Portanto, recomenda-se que as fogueiras não fiquem embaixo de redes elétricas ou linhas de transmissão e também da vegetação”.

Ainda de acordo com Demétrio Aguiar, os fogos de artifício são potencialmente perigosos se forem projetados contra as redes elétricas. “O ideal é solta-los em locais descampados, e devem sempre ser manuseados por um adulto”, orienta.

Além disso, o engenheiro lembra que os famosos balões, apesar de não serem típicos em Minas Gerais, são potencialmente causadores de acidentes com a rede elétrica, podendo causar falta de energia e colocando e risco edificações, florestas, distribuidoras de combustíveis e fábricas.

Ainda segundo o engenheiro, é importante ressaltar que todos os enfeites devem ser bem afixados de forma que, em caso de tempestade ou ventania, não venham a cair sobre os fios da rede elétrica.

Outra recomendação importante: os “varais” de sustentação das bandeirinhas devem ser feitos de barbante ou linha de pesca, mas nunca de arame ou fio metálico.

Festas em praça pública necessitam de energia elétrica para alimentar barracas e sistemas de iluminação e som. Assim, para que se possa utilizar energia elétrica durante a festa, deve-se solicitar com antecedência mínima de 48 horas uma ligação provisória junto a Cemig.

Não é permitido fazer ligações clandestinas (gatos), que além de ser crime, podem causar acidentes graves.

As barracas devem ter suas instalações elétricas protegidas por disjuntor e serem feitas por um eletricista profissional. A fiação deve ser disposta de forma que fiquem protegidas para não haver o risco de energização acidental da estrutura das barracas, o que ocasionaria risco iminente às pessoas, podendo resultar em acidentes graves e até fatalidades.

Recomendações gerais

– Para a instalação das bandeirinhas em ruas e praças respeite a distância mínima de 1,5 metro em relação à rede elétrica. O ideal é manter uma distância bem maior.

– Não instale as bandeirinhas e demais enfeites utilizando os postes e pontaletes de padrão da Cemig como forma de fixação dos mesmos.

– Não utilize arame ou fio metálico para afixar bandeirinhas e demais enfeites.

– Todos os enfeites devem ser bem afixados, para que o vento não os projete contra a fiação da rede elétrica, provocando acidentes graves.

– Não solte balões. Eles podem provocar incêndios e danos aos equipamentos do sistema elétrico. Soltar balão é crime.

– Não solte fogos de artifício próximos das redes elétricas. A prática somente deve ser feita por adultos.

– Não faça ligações clandestinas (gatos). Se for necessário, solicite junto a Cemig uma ligação provisória.

– A instalação elétrica das barracas deve ser feita por eletricista profissional, dispostas de forma protegida contra esforços mecânicos e protegidas por disjuntor termo-magnético.

– Não se aproxime de fios partidos caídos ao solo ou dependurados nos postes de energia. Impeça que outras pessoas se aproximem e avise imediatamente a Cemig através do Fale com a Cemig – 116.