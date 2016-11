Central de videomonitoramento ajuda na prisão de suspeitos de tráfico no centro

Foto: Willian Tardelli

Na noite de ontem (16), por volta de 21h, policiais militares perceberam, por meio das câmeras do videomonitoramento, quando uma adolescente foi até a praça governador Valadares e conversou com dois homens que estavam no local. Após a conversa, ela pegou alguma coisa com eles e saiu tranquilamente. Mas logo em seguida ela foi abordada por uma viatura. Com a garota de 15 anos foram encontradas duas buchas de maconha.

A Polícia Militar cercou a praça e conseguiu abordar os dois homens, que foram identificados como um jovem de 18 anos e um adolescente de 16 anos de idade. Eles estavam com um cigarro e uma bucha de maconha, além de certa quantia em dinheiro. Os militares também foram até as residências dos envolvidos. Na casa do adolescente tinha um tablete de maconha embrulhado em papel filme.

O jovem de 18 anos foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Já os adolescentes foram apreendidos pelo ato infracional análogo ao mesmo crime. Todos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.