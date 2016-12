Central de Videomonitoramento é inaugurada em Araxá

O prefeito Aracely de Paula inaugurou nesta terça-feira (20), a Central de Videomonitoramento Urbano, instalada na sede da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania. A cerimônia teve a presença da vice-prefeita de Araxá, Lídia Jordão, do secretário municipal de Segurança Urbana e Cidadania, Élvio Bertoni, do comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Arnaldo Pereira Júnior, do delegado regional de Polícia Civil, Dr. Vitor Hugo Heisler, do presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep) Sérgio Luiz Azevedo Goulart, vereadores e secretários municipais.

O sistema é uma ferramenta moderna com tecnologia de ponta e imagens em alta definição que a Administração Municipal disponibiliza para as Polícias Militar e Civil para contribuir com eficácia na prevenção e repressão da violência e da criminalidade.

São 33 câmeras instaladas no Centro de Araxá e nas avenidas de acesso ao município, funcionando diuturnamente, tanto em tempo real como armazenando imagens. O videomonitoramento é operado por servidores municipais que receberam treinamento da Polícia Militar e têm apoio de um militar a cada turno.

A Polícia Civil também tem assento na Central de Videomonitoramento Urbano para acompanhar, pesquisar e recuperar imagens que possam constituir provas nas suas investigações.

O tenente-coronel Arnaldo Pereira Junior disse que a Central vem de encontro ao trabalho da PM na segurança pública e que os resultados já são palpáveis. O comandante elogiou o sistema de videomonitoramento com vários recursos e salientou que trata-se do mais moderno de Minas Gerais.

O delegado Dr. Vitor Hugo Heisler comentou que a segurança pública é uma preocupação mundial e que Araxá é uma cidade privilegiada por contar com essa central. “Só quem acompanha o trabalho das polícias sabe o salto que representa a instalação desse sistema de videomonitoramento”, elogiou. Ele contou que o suspeito de ser o autor de um homícidio ocorrido recentemente em Araxá foi descoberto com o auxílio das câmeras de videomonitoramento.

Para o prefeito Aracely, a Central de Videomonitoramento Urbano é a realização de um sonho. Ele relatou que a segurança pública foi uma das suas prioridades ao assumir o atual mandato e que já estuda a ampliação da quantidade de câmeras, para que Araxá sirva de exemplo para outros municípios.