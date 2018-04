Centro Comercial é esvaziado após registro de tremor

Um tremor, no fim da manhã de hoje (2), fez com que o Centro Comercial fosse esvaziado. O prédio fica no Calçadão da rua Presidente Olegário Maciel e abriga diversas lojas, escritórios, consultórios, além de lanchonetes.

Testemunhas relataram que cadeiras chegaram a sair do lugar durante o abalo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local fazendo uma avaliação sobre a situação do imóvel. Ninguém ficou ferido. A Polícia Militar também presta apoio no isolamento do local.

Há uma possibilidade do abalo sentido em Araxá ter um reflexo com o terremoto de magnitude de 6.8 registrado na Bolívia. No Brasil, cidades de outros estados também registraram pequenos abalos.