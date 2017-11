Centro Esportivo Educacional Pedro Bispo é inaugurado

Uma área multifuncional voltada para o desenvolvimento de atividades recreativas, sociais, educacionais, esportivas e culturais. A Prefeitura de Araxá inaugurou na última semana, o Centro Esportivo Educacional Pedro Bispo. O novo espaço, localizado no antigo CSU, bairro São Domingos, conta com quadra coberta e descoberta, campo de futebol society, vestiários e uma ampla área institucional. O complexo é anexo ao Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Professora Maria das Dôres Faria da Fonseca, inaugurado no ano passado, e integrará ações de importantes setores da comunidade.

Projetado para receber os mais diversos eventos, o Centro Esportivo Educacional tem uma área total de 3.258 metros quadrados e será coordenado pela Secretaria Municipal de Governo. A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Aracely de Paula, vereadores, secretários e comunidade em geral. Na oportunidade, os atletas que integram a Escolinha de Esporte Especializado e Amador da Prefeitura Municipal, juntamente com as jogadoras do futsal feminino, vice-campeãs da etapa regional dos Jogos do Interior de Minas 2017, demonstraram diversas modalidades que farão parte da rotina do centro.

De acordo com a secretária de Governo, Lucimary Ávila, o Centro Educacional Esportivo Pedro Bispo relembrará os melhores tempos do antigo CSU. “A cada obra, reforma ou restauração concluída e entregue pela administração municipal, o prefeito Aracely de Paula se sente satisfeito e mais comprometido com a população. A restauração desse espaço é de suma importância não só para a comunidade desta região, mas também aos bairros localizados em outros setores da cidade. Aqui, vamos desenvolver projetos sociais, culturais, esportivos, recreativos e educacionais. Será um espaço que envolverá toda a população e que nunca deixará de ser o centro social urbano”.

Segundo o prefeito Aracely de Paula, o novo espaço resgata o sonho do passado para se tornar uma estrela do futuro. “Vamos, através do esporte, fazer da educação um pilar altamente sustentável para alcançarmos juntos o futuro. Há muitos anos, quando encerrava a grande ditadura militar, um dos últimos feitos da área social foi justamente implantar o Centro Social Urbano (CSU) naquelas cidades que conseguissem chegar até o governo federal. Nós conseguimos e trouxemos a implantação do CSU que, por muitos anos, tornou-se a referência de todo o setor Oeste da cidade. Entendemos que essa obra guarda o espírito pelo o qual foi criada, um espírito social, urbano, esportivo e de congraçamento da família araxaense. Isso, realmente, representa uma grande vitória”, reforça o prefeito.

Pedro Bispo

O Centro Esportivo Educacional recebeu o nome de Pedro Bispo. Nascido em agosto de 1928 na comunidade da Antinha, ele foi casado com Dona Belchiolina Benedita da Silva e teve 13 filhos, 33 netos, 43 bisnetos e 2 tataranetos. Devoto de Nossa Senhora da Abadia, Pedro Bispo trabalhou na empresa Max Neumann, na Prefeitura de Araxá e na Arafértil. Recebeu o prêmio de operário padrão de Araxá e se aposentou em 1993, morou a maior parte da vida no bairro São Geraldo e faleceu em 2016, aos 88 anos.

Naiara Fernanda Viana Bispo, neta de Pedro Bispo, discursou em nome da família e afirmou ser uma grande honra receber essa homenagem. “Sentimos muito honrado com a homenagem concedida pela Prefeitura de Araxá. Meu avô foi uma pessoa muito simples, um cidadão que deixou grandes ensinamentos para todos. Um ser humano íntegro que nos ensinou princípios fundamentais de vida. Ele deixou muitas saudades para os seus familiares e amigos. Não fazia distinção de ninguém. Se fosse o prefeito ou um mendigo, ele tratava da mesma forma”, relata a neta.