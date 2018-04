Cerest promove atividades com foco na saúde do trabalhador

Panfletagem, caminhada e atendimentos básicos fazem parte da programação de conscientização sobre acidentes de trabalho nos diversos setores.

O fim de semana é de conscientização e atividades para a população em celebração ao Dia Mundial da Segurança e Saúde do Trabalho, instituído pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest Regional Araxá), vinculado à Secretaria de Saúde, promoveu na nesta sexta-feira, 27, blitz educativa e entrega de panfletos durante atividade na Praça Governador Valadares. Já no sábado, 28, a data será marcada com caminhada em memória às vítimas de acidente de trabalho. O trajeto passará pelas praças Governador Valadares, Dom José Gaspar e Antônio Carlos. Haverá aferição e pressão arterial, alongamentos, lanches e distribuição de camisetas.

Dados da Vigilância Epidemiológica apontam que em 2017 ocorreram 114 notificações de acidentes de trabalho “graves”, sendo sete fatais. O Cerest observa que este total não corresponde ao número real de acidentes de trabalho ocorridos no município de Araxá, visto que há subnotificação dos acidentes de trabalho graves assim como dos agravos e doenças relacionados ao trabalho que são de notificação compulsória.

Durante a próxima semana, o Cerest fará intensificará o trabalho de sensibilização sobre o tema, com entrega de cartaz sobre o tema, distribuição de panfletos aos trabalhadores de empresas, sindicatos e estabelecimentos de saúde.