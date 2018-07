Chapa única registra candidatura para as eleições do Sinplalto

Terminou na última sexta (20), o prazo para inscrições de chapas para as Eleições Sindicais 2018, do Sinplalto – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais das Prefeituras, Câmaras e Autarquias da Micro Região do Planalto de Araxá.

Somente uma chapa apresentou registro e respondeu a todos os requisitos exigidos no Regimento Eleitoral das Eleições Sindicais e do Estatuto da Entidade. Atual presidente da Entidade, Hely Aires protocolou registro no dia 19 de julho para concorrer à reeleição.

O artigo 15 do Regimento Eleitoral respeita o prazo de 72 (setenta e duas), a contar do encerramento do prazo de registro, A Comissão Eleitoral fará publicar a relação nominal da chapa registrada pelo mesmo meio utilizado para o Edital da Eleição (Jornal o Planalto) e declarará aberto o prazo de 05 (cinco) dias, para impugnação, conforme o artigo 19 do regimento.

As informações estão disponíveis no site e na rede social do sindicato.