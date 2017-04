Ciclista araxaense faz ótima prova na Serra da Mantiqueira

Aconteceu neste domingo, 09, na cidade de Campos do Jordão-SP, o Desafio da Mantiqueira. A prova muito difícil onde os atletas da categoria pró percorreram um total de 55 km e os atletas chegaram a 1890m o ponto mais alto da Serra da Mantiqueira, passando por trilhas, estradas de chão batido e montanhas, que são características dá região.

Para esta prova, o ciclista Gabriel Teixeira precisou de treino específico, pois enfrentou temperaturas mais baixas do que o habitual de seus treinos, além do relevo repleto de longas subidas e lama, proveniente das chuvas que aconteceram nos dias anteriores a prova. Devido ao barro, Gabriel teve que parar diversas vezes para jogar água na “relação” de sua bike. Apesar das dificuldades, o ciclista conseguiu terminar a prova na 4° colocação, na categoria sub 30.

Gabriel tem o patrocínio e apoio da CBMM, Instale Tecnologia, Clínica Roberto Rocha, Ciclo Araxá, Sippa Engenharia, Clinica Vitalle, Victory Suplementos, Super Sacolão dá Economia.