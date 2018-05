Ciências Contábeis do Uniaraxá comemora Dia do Profissional de Contabilidade

O Dia do Profissional de Contabilidade foi comemorado, com grande entusiasmo, no Uniaraxá, nos dias 2 e 3 de maio; mas, na realidade, celebra-se o dia desse Profissional, no dia 25 de abril. A comemoração ocorreu com um evento, realizado pelo Curso de Ciências Contábeis da Instituição.

Para a Professora e Coordenadora Adjunta do Curso de Ciências Contábeis, Valéria Justino, o papel do Contador, atualmente, é de crucial importância no desenvolvimento estratégico das Organizações. “O Contador é um profissional completo, que assessora a Empresa de forma abrangente. Em nosso cenário econômico e empresarial, tão conturbado e instável, o Profissional Contábil assume funções fundamentais nas decisões gerenciais das Organizações. Muito mais que um simples produtor de guias para o cumprimento de obrigações, a função primordial do Contador é produzir informações úteis e relevantes para a gestão; contribuindo, de forma assertiva, para o desenvolvimento dos empreendimentos”, explica a Professora.

O evento foi dividido em dois momentos. No dia 2/5, foi realizada uma Mesa Redonda, com o CEO do Grupo Zema, Cézar Donizete Chaves, que, na oportunidade, relatou um pouco sobre a sua trajetória profissional. Já, no dia 3/5, Adeilson Barbosa Soares, Delegado Seccional do CRC – Conselho Regional de Contabilidade – palestrou para os Estudantes da IES sobre o tema “Gestão Estratégica de Custos”.

O Professor e Coordenador do Curso de Ciências Contábeis, Agenor Carvalho, enfatizou a relevância que o Profissional Contábil tem, nos dias atuais, para o Mercado de Trabalho. “O evento culmina com a importância do Profissional de Contabilidade para o mundo dos negócios. Esse Profissional é fundamental para a boa gestão das Empresas; o qual é o fornecedor de informações úteis para a tomada de decisões. No mundo capitalista em que vivemos, o Profissional Contábil é, cada vez mais valorizado; tendo em vista a necessidade que as Empresas têm para os registros contábeis e para a sua sobrevivência em um mercado competitivo e cada vez mais seletivo. O evento trouxe informações e conhecimentos aos Estudantes, os quais são imprescindíveis para o exercício da profissão”, completa o Coordenador.