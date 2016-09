Cinco cursos do Uniaraxá são estrelados pelo Guia do Estudante

Em mais uma edição do ranking do Guia do Estudante, da Editora Abril, cinco Cursos do Uniaraxá se destacaram com categorização 3 estrelas. São eles: Ciências Contábeis, Direito, Fisioterapia, Pedagogia e Enfermagem. Os Selos de Qualidade refletem também a imagem que os Cursos avaliados têm perante a comunidade acadêmica.

A publicação da Editora Abril é reconhecida por avaliar as condições de cursos em instituições de ensino superior nacionais. O resultado fará parte da publicação GE Profissões Vestibular 2017 que vai circular nas bancas de todo o país a partir do dia 14 de outubro deste ano, divulgando a qualidade do Ensino do Uniaraxá. O Guia é uma referência para estudantes de todo o país que irão prestar vestibular.

Entenda a avaliação

A avaliação do Guia é uma pesquisa de opinião feita, basicamente, com professores e coordenadores de curso. Eles emitem conceitos que permitem classificar os cursos em bons (três estrelas), muito bons (quatro estrelas) e excelentes (cinco estrelas). Depois de serem preenchidas algumas informações sobre o curso a ser avaliado, é feita uma pesquisa de opinião com mais de 3,6 mil especialistas que dão as notas aos cursos, além da atribuição dos conceitos. O questionário que é enviado para os educadores é composto por 15 questões com temas relativos ao corpo docente, produção científica e instalações físicas, entre outros.