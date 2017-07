‘Cine Sesc’ exibe filmes nacionais em agosto

Foto: Filme "Tatuagem" de Hilton Lacerda

Proposta é promover uma reflexão sobre consequências da repressão e violência.

Filmes nacionais estarão em cartaz no ciclo de agosto do Cine Sesc. Neste mês o tema é Repressão e violência: o tempo é um só e o grito é para poucos ouvidos. Os destaques são Tatuagem, de Hilton Lacerda (2013); Branco sai, preto fica, de Ardiley Queirós (2014); Últimas conversas, de Eduardo Coutinho (2015); A história da eternidade, de Camilo Cavalcante (2014) e Casa grande, de Felipe Barbosa (2014).

São histórias contemporâneas, que tratam de forma abrangente algumas das questões que afetam o país ou auxiliaram na construção da sua identidade. Em Últimas conversas, por exemplo, o cineasta Eduardo Coutinho dialoga com jovens do ensino médio sobre suas expectativas para o futuro. Tatuagem, de Hilton Lacerda, oferece um recorte comum ao passado do país, no fim da década de 70, em um contexto repressivo e violento.

Da mesma forma Ardiley Queirós propõe em Branco sai, preto fica uma discussão que revela as disparidades de uma sociedade conservadora, repressiva e violenta. Em Casa grande Felipe Barbosa mostra o choque de realidade de um personagem que, pela primeira vez, lida com a urgência de um país que vive no passado. Já A história da eternidade, de Camilo Cavalcanti, retrata a história de três gerações de mulheres reprimidas e violentadas.

Confira a programação completa, datas de exibição e trailers pelo site do Cine Sesc.

Serviço

Cine Sesc – Repressão e violência: o tempo é um só e o grito é para poucos ouvidos

Data: até 31 de agosto

Horários: Conforme programação

Locais: Conforme programação

Entrada gratuita