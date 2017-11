CMDCA aprova mais de R$ 4 milhões de projetos em prol da criança e adolescente

Aprovação de planos de trabalhos de 11 entidades foi publicada no Diário Oficial do Município (DOMA) no início deste mês.

Instituições de Araxá tiveram projetos aprovados pela diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) em edital publicado no Diário Oficial do Município (DOMA) deste mês. O órgão vinculado a Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social avaliou a procedência de cada iniciativa proposta por entidade ou órgão público, de acordo com lei n° 13.019, que regulamenta as parcerias com a Administração Pública.

A fase documental, o conteúdo apresentado, o plano de ação que deveria constar o nome do projeto, a linha de ação e o eixo escolhido, o público alvo, o número de beneficiados a ser atendido, o objetivo geral (indicação do que se pretende atingir), o objetivo específico (o que se propõe executar e os resultados esperados), a descrição de metas, foram também alguns itens avaliados pelo CMDCA a partir do momento em que recebeu os projetos na Central de Conselhos. Ao todo, se destinou R$ 4.238.726,45 para os projetos em prol da criança e do adolescente de Araxá.

Após criteriosa avaliação, o CMDCA aprovou os planos de trabalhos apresentados pelas instituições a serem beneficiadas com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá (FMDCA). Até dois eixos por projeto poderiam ter sido explorados nos planos de trabalhos. Segundo a presidente do CMDCA, Cristiane Gonçalves Pereira, o processo de avaliação dos projetos das instituições foi altamente positivo. “O conselho sempre zela pela garantia dos direitos da criança e do adolescente do município. Nesse sentido, a nossa avaliação é que os projetos contribuirão de maneira importante para a manutenção desses direitos e ajudarão muito no atendimento a essas crianças e adolescentes, principalmente nas áreas de maior vulnerabilidade”, comenta a presidente.

Foram contemplados os seguintes projetos

1) Instituição: Trianon Esporte Clube / Projeto: Convívio através do Esporte Gera uma Família Forte / Valor: R$ 374.844,76

2) Instituição: Casa do Pequeno Jardineiro / Projeto: Semear Cidadania / Valor: R$ 694.750,60

3) Instituição: Centro de Atendimento a Criança (CAC) (FAMA) / Projeto: Infância Saudável, adolescência plena / Valor: R$ 708.376,19

4) Instituição: Associação de Assistência à Pessoa com Deficiência de Araxá (FADA) / Projeto: Estreitando os laços no caminho da inclusão / Valor: R$ 638.960,29

5) Instituição: Centro de Formação Profissional Julio Dário / Projeto: Construindo Cidadania / Valor: R$ 558.375,84

6) Instituição: Conselho de Segurança Pública de Araxá (Consep) / Projeto: Arte na Prevenção às Drogas e à Violência / Valor R$: 249.285,60

7) Instituição: Lar Santa Terezinha (Seprosic) / Projeto: Acolher: valorizando Vidas / Valor: R$ 318.530,72

8) Instituição: Associação Brasileira Kosmos de Artes Marciais / Projeto: Taekwondo Arte de Vencer / Valor: R$ 183.737,90

9) Instituição: Casa de Nazaré / Projeto: Saberes – Cidadania Plena só se alcança quando se tem compromisso com a educação / Valor: R$ 191.367,50

10) Instituição: Oratório Nossa Senhora Auxiliadora / Projeto: Educando e Evangelizando para um Mundo Melhor / Valor: R$ 182.666,00

11) Instituição: Associação Damas Salesianas de Araxá / Projeto: Esporte e Arte, Estudar faz Parte / Valor R$ 137.831,05