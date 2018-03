Codemig divulga resultado do edital de patrocínios para o 1º semestre/2018

Investimento de R$ 1 milhão vai beneficiar 143 projetos que promovem desenvolvimento econômico e social.

O Governo de Minas Gerais, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), publicou nesta sexta-feira (23/3) a relação das propostas selecionadas pelo Edital nº 01/2018 de Chamamento Público de Patrocínio a Projetos e Eventos para o primeiro semestre deste ano.

Foram recebidas 397 propostas, das quais 143 foram selecionadas, beneficiando 120 municípios e contemplando 16 Territórios de Desenvolvimento do Estado. A iniciativa terá um investimento de R$ 1,092 milhão.

Seleção

Por meio de seus editais, a Codemig tem ampliado o acesso à concessão de patrocínio no Estado, permitindo que os interessados possam participar de forma igualitária e democrática. Este é o quarto chamamento público de patrocínio a projetos/eventos que a Codemig realiza.

Desde 2016, quando foi lançado o primeiro certame, o percentual de aprovação das propostas tem crescido continuamente, o que demonstra uma maior maturidade dos projetos e também o esforço da empresa em beneficiar um número maior de iniciativas e regiões de Minas Gerais.

A seleção buscou descentralizar geograficamente a distribuição dos recursos de patrocínio, no âmbito dos Territórios de Desenvolvimento (Alto Jequitinhonha, Caparaó, Central, Mata, Médio e Baixo Jequitinhonha, Metropolitano, Mucuri, Noroeste, Norte, Oeste, Sudoeste, Sul, Triângulo Norte, Triângulo Sul, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vertentes).

Dos 143 projetos selecionados para o primeiro semestre, 33 são do Território Metropolitano – que inclui Belo Horizonte – e 110 são dos demais, conforme relatório analítico.

O Chamamento 01/2018 selecionou ações ou atividades que fortaleçam cadeias produtivas do Estado de Minas Gerais; promovam o desenvolvimento econômico e social, notadamente com ênfase nos negócios; potencializem os resultados de ações em prol dos segmentos econômicos relevantes para Minas Gerais e sejam de interesse público. O tema com maior número de projetos selecionados foi Arte e Cultura, seguido por Gastronomia e Agropecuária.

Formalização dos contratos

A fim de efetivar os contratos, analistas da Codemig entrarão em contato diretamente com os proponentes contemplados, por telefone ou e-mail, para o repasse de todas as informações pertinentes. Será seguido um cronograma, para que os proponentes cujos projetos tenham data mais próxima sejam contatados primeiramente.

Os projetos que têm início em março e abril serão formalizados prioritariamente, uma vez que não serão celebrados contratos com eventos que já estejam em andamento. Para os demais projetos, o cronograma segue o previsto. A Codemig solicita aos proponentes contemplados que aguardem seu contato.

Cada projeto selecionado deverá aplicar a logomarca/o nome da Codemig e do Governo de Minas Gerais nas suas peças de divulgação. A chancela deverá ser a de “patrocínio”. Em menções de áudio, vale a mesma regra: citar o nome da Codemig e do Governo de Minas Gerais. Após a formalização do contrato, a logomarca da Codemig será enviada ao proponente.