Codemig realiza plantio de árvores nativas no Barreiro

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), realizará o plantio de espécies nativas no Barreiro, em Araxá, nesta quinta (7), a partir das 9h, no entorno do Lago Norte.

Será realizado plantio de 29 mudas de espécies nativas brasileiras com valor paisagístico com o intuito de compensar a perda de uma paineira (árvore da espécie Ceiba speciosa) que ficava ao lado da Igreja do Barreiro.

As diretrizes do plantio foram estabelecidas em conjunto entre técnicos do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA e da Codemig. O plantio será feito pela equipe da Codemig que atua em Araxá, podendo contar também com a participação popular.

Serviço

Evento: Plantio de mudas de espécies nativas brasileiras em Araxá

Data: 7/12/17 – quinta-feira

Horário: 9h00

Local: Entorno do canal do Lago Norte, no Barreiro, em Araxá