Com apoio da Codemig, foi realizada em Araxá a 1º etapa da CIMTB Levorin

Araxá já se transformou na capital do mountain bike brasileiro. E em 2018 a cidade recebeu a Copa Internacional Levorin de Mountain Bike entre os dias 13 e 15 de Abril. O evento reuniu cerca de 1500 atletas entre amadores e profissionais de mais de 10 países. Com o apoio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) e do Grande Hotel, através da Rede Tauá, as competições aconteceram no Complexo do Barreiro e contou com um público de cerca de 20 mil pessoas nos três dias de provas.

A etapa que abre a temporada é classificada como Stage Race Hors Class pela União Ciclística Internacional, evento que mais soma pontos no ranking mundial depois de competições mundiais e continentais. Os campeões da Super Elite levam 160 pontos. No mundo, apenas quatro eventos ganharam esta classificação, um deles acontece na Suíça (Suiss Epic), outro na África do Sul (Cape Epic), Chipre e no Brasil, em Araxá. Com esta importância, atletas buscam lugares no pódio para somarem os pontos para o ranking mundial, mesmo ranking que os levam para Mundiais e Jogos Olímpicos.

Além da competição profissional, a CIMTB Levorin também é uma oportunidade para atletas Amadores colocarem em prática o que treinam no dia a dia. São mais de 25 categoriais para diversos perfis de atletas e também competições paralelas como a corrida noturna a pé, a Night Run, a categoria E-bike, destinada à mountain bikes elétricas, e, estreando em 2018, o Ciclocross / Gravel (CX).

Por outro lado, a CIMTB Levorin oferece ao público as novidades e lançamentos de cerca de 50 expositores presentes na feira oficial. A área foi montada em um espaço de aproximadamente 4 mil metros quadrados, no estacionamento do Tauá Grande Hotel. A feira é uma oportunidade para o público, comerciantes e lojistas conhecerem as principais novidades do mundo da bike abrindo portas para a economia do seguimento.

A CIMTB Levorin trabalha também de forma social através da doação de alimentos não perecíveis. Isso porque, cada atleta que se inscreve doa dois quilos de alimentos que são enviados para instituições de Araxá. Além disso, a organização também promove junto à Secretaria de Educação de Araxá o Concurso de Redação e Desenho nas escolas municipais, levando a criança a trabalhar a criatividade e a refletir sobre temas relacionados ao meio ambiente e a bicicleta. Os alunos vencedores e seus professores ganham uma bicicleta como forma de incentivo ao esporte. Durante o evento, sorteios de diversos prêmios são realizados para atletas e públicos do evento. A programação conta ainda com um passeio ciclístico saindo do centro da cidade em direção ao evento no Tauá Grande Hotel.

Como resultado do evento, a cidade de Araxá se beneficia através da movimentação de hotéis, restaurantes, postos de combustíveis, transporte, dentre outros. Em 2018, os hotéis chegaram a fechar com 100% de ocupação 30 dias antes do evento. Com isso, moradores ofereceram suas casas para hospedarem atletas que competiram no evento. Além do setor hoteleiro, os restaurantes faturam com o aumento da demanda na semana da competição. Segundo dados de 2015 do Araxá Convention & Visitors Bureau, o evento movimenta mais de R$ 2 milhões na semana na cidade.

CIMTB Levorin

A CIMTB Levorin conta pontos para o ranking mundial, da União Ciclística Internacional (UCI), fazendo parte do ciclo Olímpico Tóquio 2020, ranking Brasileiro e Mineiro.

Copa Internacional de Mountain Bike comemora a 23ª Edição em 2018. O evento tem patrocínio da Levorin, o pneu oficial da competição, e Co-Patrocinio da Sense Bike e Audax.