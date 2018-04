Com hotéis lotados, moradores de Araxá hospedam atletas

Depois de ter os hotéis lotados com cerca de 30 dias antes do evento, moradores de Araxá decidirão abrir as portas de suas casas para hospedarem atletas. A CIMTB Levorin acontece entre os dias 13 e 15 de abril e as inscrições estão abertas. Quem vai receber os atletas, disse que escolheu pela ação não apenas pelo dinheiro extra, mas para apoiar a o evento. De acordo com a funcionária pública Flávia Alves, depois que divulgou a possibilidade, não demorou muito para que dois atletas de Poços de Caldas entrassem em contato com ela.

“Eu e meu marido queríamos colaborar para o evento, já que ele gosta muito de pedalar. Decidimos então oferecer nossos dois quartos de hóspedes e o café da manhã que eu vou preparar. A ideia é que eles se sintam em casa, tem vaga na garagem, lugar para guardar a bike e um cachorrinha que acha que é dona da casa”, brincou.

O administrador de empresas Antônio Claret, que aguarda a confirmação de atletas de Belo Horizonte, disse que a prioridade é contribuir para os atletas que vão prestigiar a CIMTB Levorin. “Eu acho que esse evento é muito bem aceito, está tudo lotado e a população de Araxá quer receber bem as pessoas que estão aqui prestigiando a CIMTB, por isso decidi abrir as portas de casa. A ideia é dar conforto para que o atleta tenha um dia e uma noite tranquila e poder pedalar bem na competição. E como a gente sabe que esse pessoal ama a bike, aqui, não precisa preocupar, se precisar pode até dormir com ela no quarto”, disse.

Já o empresário Cristhian Francisco dos Santos é experiente em receber atletas. Ele contou que já hospedou competidores duas vezes em outro evento que acontece em Araxá e deve receber desta vez um atleta de São Paulo. “Eu trabalho com um carrinho de Açaí, estou sempre no Barreiro e meu público principal é atletas. Já hospedei atletas em duas oportunidades, na primeira foram três pessoas e na segunda foram seis e foi uma experiência bem legal. Além de conhecer pessoas, que na verdade é meu público alvo, também é uma renda extra”, disse.

Para o organizador do evento, Rogério Bernardes, ver o apoio dos moradores de Araxá com o evento é uma grande honra. “É muito legal ver como as pessoas abraçam a CIMTB Levorin e vai ser uma experiência diferente tanto para hóspedes quanto para quem vai hospedar. Tenho certeza que vai haver uma troca de experiência e vão descobrir várias coisas em comum”, comentou.

Confira a lista de moradores que estão oferecendo estadia.

CIMTB Levorin 2018

A CIMTB Levorin conta pontos para o ranking mundial, da União Ciclística Internacional (UCI), fazendo parte do ciclo Olímpico Tóquio 2020, ranking Brasileiro e Mineiro.

Copa Internacional de Mountain Bike comemora a 23ª Edição em 2018.