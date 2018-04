Começa a campanha de vacinação contra gripe em Araxá

Foi aberta hoje (23) a Campanha Nacional de Vacinação Contra Gripe Influenza. A campanha acontece, diariamente nas unidades de saúde da rede pública – Unicentro, Uninorte, Unisul, Unileste, Unioeste, Uninordeste e Unisa -, através da Secretaria Municipal de Saúde e visa imunizar mais de 24 mil pessoas. Os estoques das doses da vacina serão repostos semanalmente e será promovido o dia D da campanha, em 12 de maio, visando intensificar o trabalho de vacinação junto à comunidade.

A meta é vacinar 90% da população prioritária – composta por crianças de seis meses a menos de cinco anos, gestantes, mães que tiveram filho nos últimos 45 dias, (trabalhadores da área da saúde, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, pessoas acima de 60 anos, professores e portadores de doenças simultâneas (comorbidade) munidos de atestado médico.

As instituições para idosos e hospitais receberão as doses por meio de agendamento, através da Secretaria de Saúde. Os PSFs, dentro de cada área de abrangência, ficam responsáveis em agendar a vacinação dos pacientes acamados, dentro das áreas de abrangência. As demais pessoas acamadas devem solicitar agendamento via Programa Interdisciplinar de Internação Domiciliar (PIID), na Secretaria Municipal de Saúde, ou no Centro de Vacinação.

Orientações gerais

A regra básica para a imunização é a apresentação de cartão de vacina e documento de identificação. Portadores de doenças crônicas precisam apresentar, também, justificava médica. As gestantes deverão apresentar cartão de pré-natal, enquanto as mães com recém-nascidos com até 45 dias devem apresentar cartão de vacina ou certidão de nascimento da criança.

Confira o endereço e telefone de contato dos sete pontos de vacinação:

Unicentro: Avenida Dâmaso Drumond, 275. Bairro Vila Guimarães. Contato: 3691-7024

Uninorte: Rua Lázaro de Vaz de São Paulo, 105. Bairro Urciano Lemos. Contato: 3691-7141

Unisul: Avenida Aracely de Paula, 4050. Bairro Vila Silvéria. Contato: 3691-7142 ou 3664-4078

Unileste: Avenida Cassiano de Paula Nascimento, 290. Bairro: Santo Antônio. Contato: 3691-7103 ou 3664-7139

Unioeste: Avenida Auxiliadora Paiva, 255. Bairro Serra Morena. Contato: 3664-8858

Uninordeste: Rua Pedro de Paula Lemos, 1110. Bairro Ana Antônia. Contato: 3664-8781

Unisa: Travessa Piaui, 35. Bairro São Geraldo. Contato: 3691-7003