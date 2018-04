Comerciante é agredido durante assalto no Orozino Teixeira

Na noite de ontem (19), a Polícia Militar foi solicitada a comparecer em uma mercearia na Rua Joaquim Geraldo Filho, bairro Orozino Teixeira, local em que registrou um assalto.

O dono do estabelecimento disse que o autor chegou ao comércio armado com uma pistola. Mediante agressão física, o bandido tomou a pochete da vítima e fugiu levando documentos pessoas do comerciante, cheques e certa quantia em dinheiro.

Após o fato, o autor deixou uma arma de brinquedo cair. A vítima foi socorrida até o pronto atendimento onde permaneceu em observação médica. O simulacro foi apreendido e rastreamentos são realizados no intuito de localizar o autor do fato.

Qualquer informação sobre o crime pode ser repassada pelos telefones 190, 197 ou 181.