Comércio de Araxá começa a funcionar em horário especial na próxima quarta

À partir da próxima quarta-feira (13), o comércio de Araxá começa a funcionar em horário especial para atender os clientes durante o período que antecede o Natal e o Ano Novo. O Sindicato do Comércio de Araxá (Sindicomércio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Araxá e Tapira (Sindecat) assinaram Termo Aditivo ajustado o horário de funcionamento do comércio lojista.

O presidente do Sindicomércio, Rodrigo Natal Rocha, diz que o horário especial do comércio é muito importante para o crescimento das vendas natalinas. “O objetivo do horário especial de funcionamento das lojas neste período de fim de ano é incentivar ainda mais as compras de Natal e facilitar o acesso dos clientes ao comércio de Araxá”, afirma.