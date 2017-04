Comissão de Vereadores visita sede do Dínamo Esporte Clube

Na manhã dessa quinta-feira (30), uma Comissão de Vereadores da Câmara Municipal de Araxá, visitou a sede da Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube, no Bairro Vila Silvéria, para conhecer o espaço e os projetos desenvolvidos pela entidade. A visita foi um convite da diretoria do Dínamo.

Estavam presentes o Presidente da Câmara, Fabiano Santos Cunha (PRB), o Vice-presidente, Bosco Junior (PTdoB), o 1º Secretário Edinho Souza (PTB), a 2ª Secretária Fernanda Castelha (PSL), os vereadores Farley Pereira de Aquino (DEM) e Luiz Carlos Bittencourt (PTN), além do assessor parlamentar, Adolfo Dornelas, representando o Vereador Carlos Roberto Rosa (SD) e outros assessores.

A Comissão conheceu detalhes dos Projetos Dínamo Formando Atletas e Cidadãos III e Dínamo Formando Atletas e Cidadãos no Amador II. Os vereadores conversaram com o coordenador Willians Batista, com a supervisora dos Projetos, Ana Cristina de Faria, o Vice-presidente do clube, Antônio de Resende (Café) e Fernando Lima, da FRP Consultoria Esportiva, empresa que trabalha junto ao Dínamo na execução dos projetos por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.

Atualmente, o Dínamo, com os projetos atende 75 jovens atletas, que recebem formação e orientações de cidadania, e claro, no futebol. Na oportunidade, foi apresentada aos parlamentares, uma ideia de construção de um Centro de Treinamento para ampliar o atendimento ao projeto, aos demais times da cidade e a comunidade em geral. O time precisa de apoio do poder público para viabilizar um espaço adequado para a obra, que já tem inclusive uma fonte de patrocínio. Novas reuniões nesse sentido vão ser realizadas, para tentar viabilizar parcerias.