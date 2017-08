Compac toma posse com foco em recuperação de bens patrimoniais tombados

A defesa e recuperação do patrimônio histórico material e a valorização do patrimônio histórico imaterial foram elencadas como frentes de trabalho prioritárias durante a posse do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Araxá (Compac), realizada na última quinta-feira, 27, no Museu Calmon Barreto. O compromisso foi firmado por 18 titulares e respectivos suplentes, sendo nove representantes do Governo Municipal e outros nove da sociedade civil – o quadro de suplentes segue a mesma configuração. A presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Annette Akel, foi definida presidente do Conselho. O cargo de secretária ficou com Maria Trindade Coutinho Resende Goulart. O grupo atuará de 2017 a 2021.

O prefeito Aracely de Paula destaca a importância da cultura para a reverência às origens históricas e o desenvolvimento municipal. Ele afirma esperar do Conselho uma parceria de quem conhece e ama o patrimônio histórico de Araxá e se soma para preservá-lo.

“Esperamos que Araxá se movimente em todos os setores de atividade da nossa população, desde aquelas que visam o crescimento da cidade até as que visam nossa história e cultura. Queremos com isso que se crie aqui o sentimento araxaense de amor à terra. Isso se faz cultivando o passado, a história e, acima de tudo, respeitando o presente com os olhos voltados para o futuro. Espero que o Conselho seja atuante, pois terá na nossa gestão o compromisso de estarmos lado a lado nas causas que beneficiem o patrimônio e a história da nossa cidade”, ressalta.

A presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Annette Akel, destaca que o Conselho significa a responsabilidade de preservar, proteger e restaurar o patrimônio histórico de Araxá. “Estamos vivendo um momento histórico na administração Aracely de Paula, que adquiriu em abril o Museu Dona Beja, e podemos dizer que somos donos da nossa história. Pela primeira vez, o museu será restaurado com propriedade do município. As restaurações anteriores eram menores. Agora, demanda um trabalho maior e mais valoroso. A nossa expectativa é de reabrirmos em julho de 2019, pode acontecer antes, mas o processo é longo e estaremos trabalhando a todo vapor”, adianta a presidente.

Pautas iniciais

Annette afirma que a restauração do Museu Dona Beja e da Fundação Cultural Calmon Barreto são pautas prioritárias para o Compac. “Faremos a restauração desses dois patrimônios históricos. A presença dos titulares nesse evento é para autorizarmos juntos todas as reformas e restaurações com uso do Fundo Municipal de Patrimônio Artístico e Cultural de Araxá, que é gerido pela Fundação. Para aplica-lo na elaboração do projeto”, detalha.

Composição do Compac

Representante da Fundação Cultural Calmon Barreto:

Annete Akel Porfírio Borges – titular

Maria Tereza Romagnolli Rios – suplente

Maria Trindade Coutinho Resende Goulart – titular

Maria Angélica Gotelip Barbosa – suplente

Fernanda Amaral Pereira Valle – titular

Fernanda Alves Barcelos – suplente

Representante do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA)

Odilon Carlos Carneiro – titular

Paulo Roberto Camargos – suplente

III. Representante da Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana

Sebastião Donizete de Souza – titular

Vicente de Oliveira Martins Júnior – suplente

Representante da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e Gestão

Arnildo Antônio de Morais – titular

Mônica de Fátima Silveira e Alcântara – suplente

Representante da Secretaria Municipal de Educação

Sandra Lemos Bittencourt – titular

Fabíola Valle Sandim – suplente

Representante do Corpo de Bombeiros Militar

Subtenente Wander Lúcio Maria – titular

Sargento Manfredo Alves dos Santos – suplente

VII.Representante do Conselho Municipal de Política Urbana (COMPUR)

Goodson Moura – titular

VIII.Representante do Conselho de Meio Ambiente (CODEMA)

Givago Mateus Leite – titular

Roberta Neves Reis de Menezes – suplente

IX.Representante da Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Araxá (AREA)

Dirceu Inácio Cunha Júnior – titular

Francisco Amando de Melo – suplente

X.Representante da ACIA

Emílio Ludovico Neumann – titular

José Venâncio de Souza – suplente

XI.Representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Araxá

Ítalo Roberto Teixeira de Paiva – titular

Renata Lima Fabiano de Souza – suplente

XII.Representante da Fundação Cultural de Araxá

Ricardo Augusto Oliveira Batista – titular

Fernando Eugênio Cabral de Paula Machado – suplente

XIII.Representante da comunidade, indicados pelo prefeito, entre pessoas de notório saber

Allan Tanus – titular

Leandro Farnetano – suplente

Rosângela Eugênia do Amaral Rios – titular

Luiz Humberto França – suplente

XIV.Representante do Poder Legislativo, indicados pelo Presidente da Câmara Municipal de Araxá