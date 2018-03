Competidores do JIMI e Copa Band são apresentados

Com apoio aos atletas de Araxá, a Administração Municipal e Secretaria de Esportes apresentaram, na última semana, os competidores que representarão a cidade nos Jogos do Interior de Minas (JIMI). Natação e atletismo para pessoas com deficiência (PCD), futsal handebol masculino e feminino, e vôlei feminino serão as modalidades com araxaenses na disputa. A turma do futsal masculino também competirá na Copa Band, com apoio da Prefeitura, Unimed e Calçados Duarte. A apresentação oficial ocorreu no Teatro Municipal, e foi acompanhada pelo prefeito Aracely de Paula e o secretário Adolfo Maurício, juntamente com as coordenadoras gerais do JIMI, Cláudia Princesa e Daniela Felipe; e vereadores.

O secretário Adolfo Maurício destaca que a preparação deste ano tem diferenciais, com um planejamento que permitirá apoio antes e durante os jogos com treinamentos, técnicos, alimentação e transporte.

“Ano passado tivemos a oportunidade de participar dessa competição, mas faltou tempo hábil para desenvolvermos um trabalho igual ao que estamos fazendo agora. Fico convicto de que quando se planeja algum projeto com a consciência de que os envolvidos são pessoas comprometidas, fica certa a probabilidade de que tudo ocorra positivamente, portanto assim que chegar o momento da competição teremos bons resultados. Ficamos felizes pela oportunidade de acompanhar de perto nossos atletas”, afirma o secretário.

A etapa microrregional ocorre de 25 a 29 de julho, em Sacramento, com participação de 80 atletas do handebol, futsal e vôlei. Os paratletas se juntam aos demais competidores de Araxá na fase regional, agendada para 5 a 9 de setembro, em Formiga. Já a fase estadual ocorrerá em Uberlândia, entre 14 e 18 de novembro. Pela Copa Band, os confrontos começam em 3 de maio, ainda sem local definido.

“Temos criado ao lado da nossa equipe e escolas, centros esportivos e condições para que os jovens sonhem com um futuro melhor. Fico muito feliz quando vejo que em todos os bairros encontramos algo para que a juventude se dedique a um clima de desenvolvimento e uma consciência comunitária através do esporte”, discursou o prefeito Aracely de Paula.