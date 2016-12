Comunicado do Sindicomércio e Sindicato dos Comerciários sobre o dia 19 de Dezembro

O Sindicato do Comércio de Araxá – Sindicomércio e o Sindicato dos Comerciários comunicam que, conforme acordo firmado, o comércio lojista de Araxá estará aberto nesta segunda-feira, 19, em horário especial de Natal.

As lojas estarão funcionando no dia do aniversário de Araxá no horário previsto, ou seja, das 9h às 22h. Os supermercados também estarão abertos nesta segunda-feira, 19, no horário normal de funcionamento.

O Sindicomércio Araxá deseja a todos boas compras!

Confira o horário especial completo:

DATA DIA/SEMANA HORÁRIO

14 à 16 de dezembro Quarta à sexta-feira 09hs às 20hs

17 de dezembro Sábado 09hs às 18hs

18 de dezembro Domingo 13hs às 19hs

19 à 23 de dezembro Segunda à sexta-feira 09hs às 22hs

24 de dezembro Sábado 09hs às 18hs

26 de dezembro Segunda-feira 13hs às 18hs

02 de janeiro de 2017 Segunda-feira 13hs às 18hs