Comunidade prepara Festa em louvor à Sagrada Família 

Entre os dias 25 a 10 de setembro acontece em Araxá a tradicional Festa da Sagrada Família, na paróquia de mesmo nome, no bairro Silvéria.

“A devoção à Sagrada Família é uma das mais antigas da Igreja e convida as famílias a resgatarem o ideal de amor, respeito e fidelidade propostos por Cristo, para que todas as famílias encontrem a verdadeira felicidade, como a Família de Nazaré. É uma devoção que se volta inteiramente a vida familiar. Diante dos inúmeros desafios que todas as famílias encontram, recorrer a Sagrada Família é se nutrir da esperança de dias melhores” ressalta o pároco responsável pela festa, padre Márcio André.

Confira a programação

Festa Religiosa em honra à Sagrada Família

Novena Milagrosa do dia 25 de agosto a 2 de setembro, sempre às 19h

Missa na Arena, dia 3 de setembro, às 17h

Missa em Ação de Graças pelos 15 anos de Ordenação Sacerdotal do padre Márcio André

Missa Sertaneja, dia 10 de setembro, às 19h

A Festa Social

As quermesses com comidas típicas, passeio ciclístico, motocada, cavalgada, leilões e bingos serão realizados nos finais de semana (25, 26 e 27 de agosto; 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 de setembro).

No encerramento, dia 10 de setembro, haverá um almoço com churrasco, a missa sertaneja e à noite o sorteio do Show de Prêmios, com o prêmio de R$25 mil em dinheiro. As cartelas e ingressos para o churrasco podem ser adquiridos diretamente com os agentes de pastorais ou na secretaria da igreja.