Concursos da Cemig, Codemig e Educação oferecem boas oportunidades para 2018

O Governo de Minas Gerais abre oportunidades para quem procura uma colocação no mercado diante deste cenário de crise. Concursos estão em fase de inscrição, chamamento e elaboração de edital para 2018.

Entre as ofertas de trabalho estão 16.700 vagas para professor e especialista da Educação Básica, com edital em fase de elaboração. A Cemig está com edital aberto para preenchimento de 109 colocações nos níveis médio, técnico profissionalizante e universitário. Já a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), visa o preenchimento de 19 postos nos níveis médio, médio técnico e superior.

As inscrições para Codemig, com salários que variam de R$ 3.116,38 a R$ 6.708,73, com período de 40 horas semanais de trabalho, estão na reta final. Podem ser realizadas até 28/12, às 20h. Já os interessados no concurso da Cemig, com remuneração base que varia de R$ 2.498 a R$ 7.965, e jornada de trabalho também de 40 horas semanais, terão o período de 5 de fevereiro até 12 de março para se inscrever.

Educação

Na Educação, foi autorizada a realização de concurso público para o provimento de 16 mil vagas para o cargo de Professor de Educação Básica Regente de Aula (professores de disciplinas) e 700 vagas para o cargo de Especialista em Educação Básica.

As vagas vão abarcar todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino do Estado. O edital de concurso e o termo de referência para a contratação de empresa já estão em fase de elaboração e estão previstos para serem publicados ainda este ano.

Cemig

O Edital de Concurso Público 03/2017 da Cemig para provimento de 109 vagas são destinadas às funções de nível médio, técnico profissionalizante e de nível universitário, sob o regime de contratação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O edital completo está disponível no site da Cemig, clicando aqui.

As inscrições poderão ser realizadas a partir de 5 de fevereiro e seguem até 12 de março de 2018, pelo site da Fumarc. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 130, de acordo com a função para a qual o candidato irá concorrer. Os salários variam de R$ 2.498,30 a R$ 7.965,00.

As vagas de nível médio oferecidos no edital são para as funções de técnico contábil e técnico de gestão administrativa. Confira os requisitos e as funções das vagas clicando aqui.

Codemig

O edital para o concurso público 01/2017 da Codemig, realizado junto à Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), visa o preenchimento de 19 vagas de trabalho nos níveis médio, médio técnico e superior. Confira os requisitos e funções para as vagas e inscrições clicando aqui.

A jornada de trabalho para todos os cargos é de 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. Os salários variam de R$ 3.116,38 a R$ 6.708,73. Além da remuneração mensal, os contratados farão jus aos benefícios concedidos pela Codemig aos seus empregados.

O edital com todas as informações está disponível no site da Codemig, bem como no portal da Fundep. Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de dezembro, às 20h, pelo site www.gestaodeconcursos.com.br. As provas serão realizadas em Belo Horizonte, na data prevista de 28 de janeiro de 2018.

Mais informações:

Assessoria de Comunicação da Cemig – (31) 3506-2025

Assessoria de Comunicação da Codemig – (31) 3207-8964

Assessoria de Comunicação da SEE – (31) 3915-3672