Confira as atividades da Semana Nacional do Trânsito em Araxá

Dia 19/09/2016 – segunda-feira:

– 8h30 as 10h00 – blitz educativa de trânsito na Avenida Tancredo Neves;

– 10h00 – Entrevista na Rádio Imbiara sobre as atividades da semana;

– 14h30 – Carreata de abertura da semana – concentração na Avenida Ecológica;

– 14h00 – Palestra para jovens aprendizes do Instituto Foco – local: UNIARAXÁ;

– 19h00 – Palestra no Teatro Municipal – público: escolas municipais e estaduais.

Dia 20/09/2016 – terça-feira:

– 8h30 às 10h00 – blitz educativa de trânsito no Posto da Polícia Rodoviária Federal – BR 262;

– 9h00 – Palestra no Teatro Municipal – público: escolas municipais e estaduais;

– 14h00 às 16h00 – Palestra para jovens aprendizes do Instituto Foco – local: UNIARAXÁ;

– 19h00 às 21h00 – Palestra para diretores(as) e professores(as) da rede municipal de ensino – local: Teatro Municipal;

Dia 21/09/2016 – quarta-feira:

– 8h30 às 10h00 – blitz educativa de trânsito no Posto da Polícia Rodoviária Estadual – rodovia MG 428 (próximo a CBMM);

– 8h00 – Palestra na Escola Aziz J. Chaer;

– 11h00 – Palestra no Centro de Atendimento da Mulher – CAM;

– 14h00 as 16h00 – Palestra para jovens aprendizes do Instituto Foco – local: UNIARAXÁ;

Dia 22/09/2016 – quinta-feira:

– 8h30 às 10h00 – blitz educativa de trânsito na Avenida Imbiara (próximo ao Estádio);

– 7h00 – Palestra para o Tiro de Guerra 04.001;

– 14h00 às 16h00 – Palestra para jovens aprendizes do Instituto Foco – local: UNIARAXÁ;

– 19h00 – Palestra no SEST/SENAT com a equipe da Polícia Civil (coordenação do Dr. Renato – Delegado de Trânsito) – público: candidatos à CNH. Nesta atividade haverá apresentação da banda de música composta por integrantes da Polícia Civil.

Dia 23/09/2016 – sexta-feira:

– 8h30 as 10h00 – blitz educativa de trânsito na Avenida Imbiara (próxima ao Estádio);

– 8h00 – palestra na Escola Auxiliadora Paiva;

– 9h00 – apresentação da peça teatral “Alice no país do trânsito” no Teatro Municipal;

– 10h00 – solenidade de encerramento da Semana Nacional de Trânsito – Quartel do 37º Batalhão da PM;

Dia 24/09/2016 – sábado:

9h00 – passeio ciclístico com concentração em frente ao Estádio Fausto Alvim e deslocamento para o Barreiro.

Durante a Semana Nacional de Trânsito a Delegacia de Trânsito de Araxá fará um mutirão para vistorias e emplacamentos de veículos. A atividade ocorrerá de 19 a 24 de setembro, na sede do SEST/SENAT, local onde as pessoas receberão informações sobre segurança no trânsito (através de vídeos educativos). As atividades serão realizadas diariamente de 8h30 às 11h30.

Nos dias 22 e 23 de setembro será montada em frente ao Estádio Municipal (estacionamento) uma estrutura das polícias, corpo de bombeiros e SEST/SENAT para atendimento ao público. A Polícia Civil levará para o local a Unidade Móvel que funcionará como Delegacia de Trânsito. A Polícia Militar montará no local um ponto de registro de boletins de ocorrências e distribuição de material informativo da Semana de Trânsito. O Corpo de Bombeiros e o SEST/SENAT também estarão fazendo atividades voltadas para informação da comunidade sobre a segurança no trânsito.