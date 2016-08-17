Confira a lista dos candidatos a vereador em Araxá

*Sujeito a alteração
|Nome na Urna
|Nome Completo
|Nº
|Situação
|Partido
|Coligação
|ADOLFO SEGURANÇA
|ADOLFO MAURICIO DA SILVA
|70333
|Aguardando julgamento
|PT DO B
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|ADRIANA ALVERIANO
|ADRIANA ALVERIANO SILVA
|70888
|Aguardando julgamento
|PT DO B
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|AIDE DO SALÃO
|AIDE PEREIRA DE PAULA
|77107
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|ALDO SILVA
|ALDO EURIPEDES DA SILVA
|10444
|Aguardando julgamento
|PRB
|ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
|ALE EUGENIO
|ALESANDRA EUGENIO
|22369
|Aguardando julgamento
|PR
|UNIDOS POR ARAXA
|ALEXANDRE IRMÃOS PAULA
|ALEXANDRE CARNEIRO DE PAULA
|22222
|Aguardando julgamento
|PR
|UNIDOS POR ARAXA
|ALFREDO MARTINELI
|ALFREDO MARTINELI DE OLIVEIRA
|50000
|Aguardando julgamento
|PSOL
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|ALTAIR PARENTE
|ALTAIR CARLOS DE ALVARENGA
|77444
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|AMAURI DO CHAMEGUINHO
|AMAURI ASSIS RIBEIRO
|33222
|Aguardando julgamento
|PMN
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|APARECIDA SEGURANÇA
|APARECIDA MARIA DE AMPARO SILVA
|50661
|Aguardando julgamento
|PSOL
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|ARLÊI PAULINO
|ARLEI PAULINO GOMES
|70070
|Aguardando julgamento
|PT DO B
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|ARMERINDO
|ARMERINDO CORREIA DOS SANTOS
|40222
|Aguardando julgamento
|PSB
|UNIDOS POR ARAXA
|BACA
|CARLOS ALBERTO RIBEIRO
|22345
|Aguardando julgamento
|PR
|UNIDOS POR ARAXA
|BIA DO POVÃO
|ALCEBIADES CANDIDO
|77111
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|BOLINHA
|HELVECIO TORMIN BRITO
|22001
|Aguardando julgamento
|PR
|UNIDOS POR ARAXA
|BOSCO JUNIOR
|JOÃO BOSCO JUNIOR
|70100
|Aguardando julgamento
|PT DO B
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|BRUNO FARIA
|BRUNO JOSE FARIA DOS SANTOS
|14789
|Aguardando julgamento
|PTB
|FUTURO SOMOS NÓS
|CABO ODAIR
|ODAIR JOSÉ DE SOUZA
|17190
|Aguardando julgamento
|PSL
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|CAMILLA LEAO
|CAMILLA ANDRESSA SILVA VILELA
|10144
|Aguardando julgamento
|PRB
|ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
|CARLA MONTEIRO
|CARLA APARECIDA MONTEIRO
|40661
|Aguardando julgamento
|PSB
|UNIDOS POR ARAXA
|CARLIN
|CARLOS DOS REIS SANTOS
|11000
|Aguardando julgamento
|PP
|FUTURO SOMOS NÓS
|CARLITO BARBOSA
|CARLITO BENEDITO BARBOSA
|13666
|Aguardando julgamento
|PT
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|CARLOS EDESIO
|CARLOS EDESIO BALIEIRO
|77004
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|CARLOS LACERDA
|CARLOS HUMBERTO SILVA DE LARCERDA
|11111
|Aguardando julgamento
|PP
|FUTURO SOMOS NÓS
|CATIA LOLOCA
|CATIA AMBROSINA COSTA
|10234
|Aguardando julgamento
|PRB
|ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
|CEARA DA PADARIA
|JOSE VALDEZ DA SILVA
|35100
|Aguardando julgamento
|PMB
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|CELENE EUGENIO
|CELENE APARECIDA EUGENIO
|17666
|Aguardando julgamento
|PSL
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|CELIO ANTONIO DE OLIVEIRA
|CELIO ANTONIO DE OLIVEIRA
|10789
|Aguardando julgamento
|PRB
|ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
|CESAR OREIA
|CESAR EURIPEDES DA ROCHA
|31111
|Aguardando julgamento
|PHS
|TRABALHO E HONESTIDADE
|CHAPOLIN
|VIRGILIO MACHADO JUNIOR
|13455
|Aguardando julgamento
|PT
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|CHEF DONISETE
|DONISETE DAMASCENO
|14077
|Aguardando julgamento
|PTB
|FUTURO SOMOS NÓS
|CHICAO DO TAXI
|FRANCISCO DE FREITAS DOS SANTOS
|33111
|Aguardando julgamento
|PMN
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|CHICO PINTOR
|FRANCISCO CARLOS DE SOUZA GERALDO
|44123
|Aguardando julgamento
|PRP
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|CICERO ALEX AGUIAR
|CICERO ALEX AGUIAR
|31007
|Aguardando julgamento
|PHS
|TRABALHO E HONESTIDADE
|CIDA DO BAR
|EURIPA APARECIDA DE SOUZA
|35550
|Aguardando julgamento
|PMB
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|CIDA DO CARTÃO
|APARECIDA MARIA DA CRUZ
|77999
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|CIDINHO
|SIDNEY MANOEL
|77123
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|CINTIA DO SANTA MARIA
|CINTIA APARECIDA DA SILVA
|70321
|Aguardando julgamento
|PT DO B
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|CIRENE DO TIRADENTES
|CIRENE LUIZ DE OLIVEIRA
|10333
|Aguardando julgamento
|PRB
|ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
|CLAUDINHA
|CLAUDIA FERREIRA
|33123
|Aguardando julgamento
|PMN
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|CLAUDIO COSTA – KAKA
|CLAUDIO LUIZ DA COSTA
|77888
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|CLAUDIO MARCILIO
|CLAUDIO MARCILIO DA SILVA
|35111
|Aguardando julgamento
|PMB
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|CLEVINHO
|CLEVIS DONIZETE BORGES
|90456
|Aguardando julgamento
|PROS
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|CRISTIANO MARCIEL
|CRISTIANO MARCIEL MACHADO
|50123
|Aguardando julgamento
|PSOL
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|DAMIAO LUCENA
|DAMIAO LUCENA
|22444
|Aguardando julgamento
|PR
|UNIDOS POR ARAXA
|DANILO TUFAO
|DANILO DE PAULO MELO
|10888
|Aguardando julgamento
|PRB
|ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
|DARIO PERES
|DARIO PERES DE FREITAS
|22223
|Aguardando julgamento
|PR
|UNIDOS POR ARAXA
|DERSON GOLEIRO
|ANDERSON ANTONIO DE ALMEIDA
|31333
|Aguardando julgamento
|PHS
|TRABALHO E HONESTIDADE
|DINALVA
|DINALVA DOS REIS MELO
|22889
|Aguardando julgamento
|PR
|UNIDOS POR ARAXA
|DIOU
|JOSE DONIZETE DE OLIVIERA
|22650
|Aguardando julgamento
|PR
|UNIDOS POR ARAXA
|DIRLEY
|ODIRLEY HENRIQUE DA ROCHA
|25003
|Aguardando julgamento
|DEM
|TRABALHO E HONESTIDADE
|DIVINA DAS ROSQUINHAS
|DIVINA LAZARA DOS REIS
|77237
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|DR. LINDOMAR
|LINDOMAR RODRIGUES MONTES
|70777
|Aguardando julgamento
|PT DO B
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|EDELZI DO SINDICATO
|EDELZI GOMES LIMA
|90123
|Aguardando julgamento
|PROS
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|EDGAR DO SUPER GAS
|EDGAR GOMES DOS REIS
|45000
|Aguardando julgamento
|PSDB
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|EDINA DO NASCIMENTO
|EDINA APARECIDA DA NASCIMENTO
|11270
|Aguardando julgamento
|PP
|FUTURO SOMOS NÓS
|EDINHO SOUZA
|EDSON GASPAR DE SOUZA
|14500
|Aguardando julgamento
|PTB
|FUTURO SOMOS NÓS
|EDNA CANDIDA
|EDNA CANDIDA DA SILVA
|70456
|Aguardando julgamento
|PT DO B
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|EDNA CASTRO
|EDNA DE FATIMA ALVES E CASTRO
|45678
|Aguardando julgamento
|PSDB
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|EDY CARLOS
|EDY CARLOS BORGES RIBEIRO
|50200
|Aguardando julgamento
|PSOL
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|ELAINE DA ACADEMIA
|ELAINE AFONSO BORGES
|90800
|Aguardando julgamento
|PROS
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|ELENI MARIA
|ELENI MARIA DE SOUZA
|13002
|Aguardando julgamento
|PT
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|ELENICE VELOSO
|ELENICE VELOSO PAULA
|22315
|Aguardando julgamento
|PR
|UNIDOS POR ARAXA
|ELIDA PONTES
|ELIDA PONTES
|90651
|Aguardando julgamento
|PROS
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|ELIS REGINA
|ELIS REGINA DE OLIVEIRA
|22015
|Aguardando julgamento
|PR
|UNIDOS POR ARAXA
|ELIZEUS LAVAJATO
|ELIZEU EMANUEL GONÇALVES ALVES
|17123
|Aguardando julgamento
|PSL
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|EMILIO CASTILHO
|EMILIO FERNANDES DE PAULA CASTILHO
|22040
|Aguardando julgamento
|PR
|UNIDOS POR ARAXA
|EVALDO DO FERROCARRIL
|EVALDO JUVENAL DA SILVA
|10456
|Aguardando julgamento
|PRB
|ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
|EVARISTO MALTA
|EVARISTO DE FREITAS MALTA
|90555
|Aguardando julgamento
|PROS
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|EVELINE DA RADIO
|EVELINE DRUMMOND DE ARAUJO
|90222
|Aguardando julgamento
|PROS
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|FABIANO
|FABIANO SANTOS CUNHA
|10500
|Aguardando julgamento
|PRB
|ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
|FABRICIO DO DICO
|FABRICIO JOSE DUARTE
|45661
|Aguardando julgamento
|PSDB
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|FATINHA
|FATIMA BORGES SOARES DE OLIVEIRA
|45012
|Aguardando julgamento
|PSDB
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|FERNANDA CASTELHA
|FERNANDA DE CASTELHA AFONSO
|17999
|Aguardando julgamento
|PSL
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|FINHOLDT
|REINALDO FINHOLDT JUNIOR
|14444
|Aguardando julgamento
|PTB
|FUTURO SOMOS NÓS
|FOFA LIMÃOZINHO
|MARCIA DAS DORES REIS
|77666
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|FRAN
|FRANCISLENE DA SILVA CASTRO
|77558
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|FRANCINO BARATINHA
|FRANCINO HONORIO DIAS NETO
|77233
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|FRANCISCO DO MEL
|FRANCISCO EUZEBIO DA SILVA
|17111
|Aguardando julgamento
|PSL
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|FREDERICO DA MANIFESTAÇÃO
|FREDERICO ANTONIO DOS SANTOS LIMA
|77317
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|FÁRLEY CABELEIREIRO
|FÁRLEY PEREIRA DE AQUINO
|25250
|Aguardando julgamento
|DEM
|TRABALHO E HONESTIDADE
|GARRADO
|CESAR ROMERO DA SILVA
|22123
|Aguardando julgamento
|PR
|UNIDOS POR ARAXA
|GERALDO RIBEIRO
|GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS
|31123
|Aguardando julgamento
|PHS
|TRABALHO E HONESTIDADE
|GILBERTINHO
|GILBERTO EURIPEDES DUARTE
|25321
|Aguardando julgamento
|DEM
|TRABALHO E HONESTIDADE
|GILDA DA ESPANHA
|MARILENE RICARDO MAGDALENA
|70123
|Aguardando julgamento
|PT DO B
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|GILSON BEBÉM
|GILSON DOS REIS SILVA
|13661
|Aguardando julgamento
|PT
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|GILSON LIMA
|GILSON LUIZ DE LIMA
|77456
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|GISELDA LEAL
|GISELDA LEAL
|33610
|Aguardando julgamento
|PMN
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|GISLENE DA IGREJA IUDN
|GISLENE RODRIGUES SANTOS
|50662
|Aguardando julgamento
|PSOL
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|GLAUCIO
|GLAUCIO MAURILIO LEITE
|55555
|Aguardando julgamento
|PSD
|ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
|GLEDSON BORGES
|GLEDSON DE OLIVEIRA BORGES
|31661
|Aguardando julgamento
|PHS
|TRABALHO E HONESTIDADE
|GRAÇA AMANCIO
|MARIA DAS GRACAS AMANCIO
|35999
|Aguardando julgamento
|PMB
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|HARIRISON MARIQUINHA
|HARRISON WANDERLEY CRUZ
|50222
|Aguardando julgamento
|PSOL
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|HUDSON FIUZA
|HUDSON FIUZA LEMOS
|17000
|Aguardando julgamento
|PSL
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|IARA SILVA
|IARA SILVA
|65123
|Aguardando julgamento
|PC DO B
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|IEDA MARTINS
|IEDA MARTINS
|22002
|Aguardando julgamento
|PR
|UNIDOS POR ARAXA
|ILDENOR
|ILDENOR ALMEIDA DA SILVA
|90999
|Aguardando julgamento
|PROS
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|IONE MORAES
|IONE MORAES
|35444
|Aguardando julgamento
|PMB
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|ISMAEL DO PT
|ISMAEL DE OLIVEIRA
|13013
|Aguardando julgamento
|PT
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|JACARÉ
|MAURO ALVES FERREIRA
|25015
|Aguardando julgamento
|DEM
|TRABALHO E HONESTIDADE
|JADIR COPO SUJO
|JADIR BELMIRO DA SILVA
|22140
|Aguardando julgamento
|PR
|UNIDOS POR ARAXA
|JAIME NASCIMENTO
|JAIME GONÇALVES DO NASCIMENTO
|25678
|Aguardando julgamento
|DEM
|TRABALHO E HONESTIDADE
|JAIR DA RECICLAGEM
|JAIR BARBOSA DOS SANTOS
|77100
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|JAIR LIMA
|JAIR ANTONIO DE LIMA
|77070
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|JAIRINHO BORGES
|JAIRO SAVIO BORGES
|44444
|Aguardando julgamento
|PRP
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|JAO DA FONTE
|JOAO BATISTA RODRIGUES
|40888
|Aguardando julgamento
|PSB
|UNIDOS POR ARAXA
|JARDEL
|JOSE JARDEL LUCIANO FERREIRA DA SILVA
|10678
|Aguardando julgamento
|PRB
|ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
|JOAQUIM COTONETE
|JOAQUIM ROSA DA SILVA
|33555
|Aguardando julgamento
|PMN
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|JOAQUIM DO TUPI
|JOSÉ JOAQUIM DA SILVA
|28192
|Aguardando julgamento
|PRTB
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|JOSE LUCIO RODRIGUES
|JOSE LUCIO RODRIGUES
|40190
|Aguardando julgamento
|PSB
|UNIDOS POR ARAXA
|JOÃO DO GAS
|JOAO BATISTA GOMES DE SOUZA
|90100
|Aguardando julgamento
|PROS
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|JOÃO VAZ
|JOÃO VAZ DE OLIVEIRA
|77500
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|JOÃO VERAS
|JOÃO FERREIRA VERAS NETO
|90000
|Aguardando julgamento
|PROS
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|JUNINHO DA FARMACIA
|JOSE MARIA LEMOS JUNIOR
|12345
|Aguardando julgamento
|PDT
|UNIDOS POR ARAXA
|JUNINHO DA FEIRA
|BALTAZAR JOSE CARNEIRO
|22022
|Aguardando julgamento
|PR
|UNIDOS POR ARAXA
|KAKA BEM BÃO
|CARLOS ALBERTO JOSE DA FONSECA
|33655
|Aguardando julgamento
|PMN
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|KATIA MARQUES
|KATIA LUCIANE PEREIRA MARQUES
|14950
|Aguardando julgamento
|PTB
|FUTURO SOMOS NÓS
|KELLY CABELELEIRA
|KELLY CRISTINA DA SILVA
|77740
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|LAUDICEIA
|LAUDICEIA BATISTA DOS SANTOS
|22013
|Aguardando julgamento
|PR
|UNIDOS POR ARAXA
|LEANDRO VILAÇA
|LEANDRO VILAÇA
|90234
|Aguardando julgamento
|PROS
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|LENI RAQUEL
|LENI RAQUEL DE OLIVEIRA
|11313
|Aguardando julgamento
|PP
|FUTURO SOMOS NÓS
|LENINHA CHIQUINHA
|SIRLENE ALVES CARDOSO PERES
|10668
|Aguardando julgamento
|PRB
|ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
|LIMA
|JURANDIR DE MOREIRA LIMA
|50005
|Aguardando julgamento
|PSOL
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|LINDAMAR
|LINDAMAR MAGNA MARTINS GONCALVES
|10665
|Aguardando julgamento
|PRB
|ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
|LORENA
|LORENA HELENA ATAIDE
|10007
|Aguardando julgamento
|PRB
|ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
|LORIAN FARAH
|LORIAN RABELO FARAH
|10100
|Aguardando julgamento
|PRB
|ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
|LUCAS MARCONDES
|LUCAS MARCONDES BORGES
|25016
|Aguardando julgamento
|DEM
|TRABALHO E HONESTIDADE
|LUCAS MIKEL
|LUCAS MIKEL DOS REIS DE CASTRO SANTOS
|14123
|Aguardando julgamento
|PTB
|FUTURO SOMOS NÓS
|LUCIANO
|MAURO LUCIANO FONSECA
|17222
|Aguardando julgamento
|PSL
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|LUCIENE DOS FILTROS DE ÁGUA
|LUCIENE CANDIDA DE CARVALHO
|31777
|Aguardando julgamento
|PHS
|TRABALHO E HONESTIDADE
|LUCIENO MILITÃO
|LUCIENO MISTKAU DOS REIS
|35333
|Aguardando julgamento
|PMB
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|LUIS FLAVIO MELO
|LUIS FLAVIO DE MELO
|25000
|Aguardando julgamento
|DEM
|TRABALHO E HONESTIDADE
|LUIZ CARLOS
|LUIZ CARLOS BITTENCOURT
|19123
|Aguardando julgamento
|PTN
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|LUIZ PACHECO
|LUIZ CARLOS PACHECO
|17777
|Aguardando julgamento
|PSL
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|LULU LANCHES
|LUIZ CARLOS DA SILVA
|40555
|Aguardando julgamento
|PSB
|UNIDOS POR ARAXA
|MAJOR LEMOS
|EURIPEDES LEMOS
|33043
|Aguardando julgamento
|PMN
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|MANOEL BAIANINHO
|MANOEL CARDOSO CONSTANCIO
|10666
|Aguardando julgamento
|PRB
|ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
|MANOEL STEFANI
|MANOEL STEFANI FURTADO
|17007
|Aguardando julgamento
|PSL
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|MARCAO DA SEGURANÇA
|MARCOS DE FATIMA FERREIRA
|10222
|Aguardando julgamento
|PRB
|ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
|MARCELO FERREIRA
|MARCELO FERREIRA DA SILVA
|17100
|Aguardando julgamento
|PSL
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|MARCILIO
|MARCILIO DE FARIA
|13123
|Aguardando julgamento
|PT
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|MARCIONY
|MARCIONY RIBEIRO SILVA
|35065
|Aguardando julgamento
|PMB
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|MARCO ANTONIO RIOS
|MARCO ANTONIO RIOS
|12012
|Aguardando julgamento
|PDT
|UNIDOS POR ARAXA
|MARCÃO
|MARCOS ANTONIO MOREIRA
|70000
|Aguardando julgamento
|PT DO B
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|MARIA CHRISTINA
|MARIA CHRISTINA PINHEIRO NOGUEIRA
|14000
|Aguardando julgamento
|PTB
|FUTURO SOMOS NÓS
|MARILAC
|HELOISA DE MARILAC VIEIRA SENA
|13007
|Aguardando julgamento
|PT
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|MARILIA EZEQUIEL
|MARILIA EZEQUIEL
|44313
|Aguardando julgamento
|PRP
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|MARIN DO GAS
|MARINHO CORDEIRO DE REZENDE
|90007
|Aguardando julgamento
|PROS
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|MARINA SILVA
|MARINA ABADIA BORGES DA SILVA
|70010
|Aguardando julgamento
|PT DO B
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|MARRECO
|DIEGO RODRIGO PRAZERES
|44333
|Aguardando julgamento
|PRP
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|MARY
|MARY TERESINHA MONTEIRO
|65000
|Aguardando julgamento
|PC DO B
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|MATEUS VAZ
|MATEUS VAZ DE RESENDE
|25123
|Aguardando julgamento
|DEM
|TRABALHO E HONESTIDADE
|MAURA ALVES
|MAURA LUCIA ALVES
|22035
|Aguardando julgamento
|PR
|UNIDOS POR ARAXA
|MAURICIO FRANCISCO
|MAURICIO FRANCISCO MARQUES
|11222
|Aguardando julgamento
|PP
|FUTURO SOMOS NÓS
|MAURO LIMA
|MAURO ROBERTO DE LIMA
|22000
|Aguardando julgamento
|PR
|UNIDOS POR ARAXA
|MESTRE PETROLEO
|VALDO ADRIANO MARQUES
|33662
|Aguardando julgamento
|PMN
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|MIGUEL ENFERMEIRO
|MIGUEL NIVALDO DA SILVA
|70007
|Aguardando julgamento
|PT DO B
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|MORZANIA
|MORZANIA ABADIA FRANCISCO DHIFALLAH
|25300
|Aguardando julgamento
|DEM
|TRABALHO E HONESTIDADE
|MURILO CALHAS
|MURILO SEBASTIÃO DE LIMA
|25500
|Aguardando julgamento
|DEM
|TRABALHO E HONESTIDADE
|MYGUEL
|MIGUEL GOMES DE MAGALHAES
|10016
|Aguardando julgamento
|PRB
|ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
|MÃOZINHA
|WANDER PRUGGER
|77555
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|NADIR DILA
|NADIR ROSA
|70050
|Aguardando julgamento
|PT DO B
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|NEIA
|CREDINEIA MARIA DOS SANTOS
|35777
|Aguardando julgamento
|PMB
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|NENEM
|SEBASTIANA MARTINS VASCONCELOS
|13333
|Aguardando julgamento
|PT
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|NILDO CONSTRUTOR
|NILDO COSTA DOS SANTOS
|45033
|Aguardando julgamento
|PSDB
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|NILTON TATU
|NILTON DOS REIS
|33255
|Aguardando julgamento
|PMN
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|ODIMAR FRANÇA DO MOTO-TÁXI
|ODIMAR FRANÇA
|25555
|Aguardando julgamento
|DEM
|TRABALHO E HONESTIDADE
|ONILDA
|ONILDA ELIAS SOARES
|13662
|Aguardando julgamento
|PT
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|OSMAR
|OSMAR DE PAULA MARQUES
|25525
|Aguardando julgamento
|DEM
|TRABALHO E HONESTIDADE
|OSMARA GONÇALVES DOS SANTOS
|OSMAR GONÇALVES DOS SANTOS
|22007
|Aguardando julgamento
|PR
|UNIDOS POR ARAXA
|PACHOLA CHAPA
|FRANCISCO DE PAULO NOGUEIRA
|22330
|Aguardando julgamento
|PR
|UNIDOS POR ARAXA
|PARAGUAI
|ALDAIR JOSE FRERES CAMPINAS
|13322
|Aguardando julgamento
|PT
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|PASTOR CLAUDENIR
|CLAUDENIR DIAS
|11611
|Aguardando julgamento
|PP
|FUTURO SOMOS NÓS
|PASTOR LUIZ ANTÔNIO
|LUIZ ANTONIO BORGES
|90444
|Aguardando julgamento
|PROS
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|PASTOR MESSIAS
|JOSE MESSIAS DE ALMEIDA
|22600
|Aguardando julgamento
|PR
|UNIDOS POR ARAXA
|PASTOR MOACIR SANTOS
|MOACIR FERREIRA DOS SANTOS
|77333
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|PAULINHO DO MOTOTAXI
|PAULO LUCIANO ROSA
|17500
|Aguardando julgamento
|PSL
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|PAULINHO MANDIOQUINHA
|PAULO GONÇALVES DUARTE
|77777
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|PAULO CINTURA
|PAULO ROBERTO PEREIRA
|77474
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|PAULO DA VERDURA
|PAULO MARCIO DA SILVA
|70816
|Aguardando julgamento
|PT DO B
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|PAULO MELO
|PAULO GERALDO DE MELO
|25100
|Aguardando julgamento
|DEM
|TRABALHO E HONESTIDADE
|PEZÃO
|JOSÉ GASPAR FERREIRA DE CASTRO
|44661
|Aguardando julgamento
|PRP
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|POPULAR MARQUINHO DA FEIRA
|MARCOS ANTONIO SOARES LOPES
|77150
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|PROF. ADM. JEREMIAS CORDEIRO
|JEREMIAS MARCO MACARNEI CORDEIRO GOMES
|25789
|Aguardando julgamento
|DEM
|TRABALHO E HONESTIDADE
|PROF. FERNANDINHO LUXA
|ANTONIO FERNANDO SILVA DIAS
|14222
|Aguardando julgamento
|PTB
|FUTURO SOMOS NÓS
|PROFESSOR ADILSON
|ADILSON DE PAULA
|10900
|Aguardando julgamento
|PRB
|ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
|PROFESSOR CACHOEIRA
|CARLOS ALBERTO FERREIRA
|15662
|Aguardando julgamento
|PMDB
|FUTURO SOMOS NÓS
|PROFESSORA ERILDA
|ERILDA MARQUES PEREIRA DA ROCHA
|11777
|Aguardando julgamento
|PP
|FUTURO SOMOS NÓS
|PROFESSORA LUCIENE
|ABADIA LUCIENE DE RESENDE
|10700
|Aguardando julgamento
|PRB
|ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
|PROFESSORA TEREZINHA
|TEREZINHA DE FÁTIMA DE CARVALHO
|25999
|Aguardando julgamento
|DEM
|TRABALHO E HONESTIDADE
|PROFESSORA VIVIAN SARDINHA
|VIVIAN DAS GRAÇAS SARDINHA
|77321
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|QUATI
|OSVALDIR CAETANO
|90333
|Aguardando julgamento
|PROS
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|RANGEL
|WILSON CARLOS PEREIRA RANGEL
|10000
|Aguardando julgamento
|PRB
|ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
|RAPHAEL RIOS
|RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA
|77000
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|REGINA CHAUÃ
|REGINA APARECIDA CRISTINO
|33114
|Aguardando julgamento
|PMN
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|REGINA MELO
|REGINA APARECIDA DE MELO ROSA
|43143
|Aguardando julgamento
|PV
|UNIÃO
|REGINALDO
|REGINALDO DONISETE BATISTA
|13456
|Aguardando julgamento
|PT
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|REINALDO ARAXÁ
|REINALDO DOS REIS DA SILVA
|50120
|Aguardando julgamento
|PSOL
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|RENE OTAVIO
|RENE OTAVIO DA SILVA
|10570
|Aguardando julgamento
|PRB
|ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
|ROBERTO DO SINDICATO
|CARLOS ROBERTO ROSA
|77660
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|ROBSON DO TUBARAO
|ROBSON RESENDE CINTRA
|33666
|Aguardando julgamento
|PMN
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|ROBSON MAGELA
|RUBENS MAGELA DA SILVA
|10123
|Aguardando julgamento
|PRB
|ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
|RODRIGO DA AUTOESCOLA
|RODRIGO SEBASTIAO DE OLIVEIRA
|35555
|Aguardando julgamento
|PMB
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|RODRIGUINHO DU CAVACO
|RODRIGO DE MELO TEIXEIRA
|13314
|Aguardando julgamento
|PT
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|ROMARIO DO PICOLÉ
|ROMARIO GERSON GAUDINO
|70222
|Aguardando julgamento
|PT DO B
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|ROMEU TATTOO
|ROMEU CARLOS PINHEIRO JÚNIOR
|50333
|Aguardando julgamento
|PSOL
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|RONALDO DA FARMÁCIA
|RONALDO FERREIRA DA SILVA
|90010
|Aguardando julgamento
|PROS
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|RONILDA DO POP SHOP
|RONILDA DE FATIMA BATISTA
|90190
|Aguardando julgamento
|PROS
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|RONITO
|RONITO ROBERTO DOS REIS
|50500
|Aguardando julgamento
|PSOL
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|ROSA HELENA
|ROSA HELENA DE ALCANTRA DE MORAES
|70666
|Aguardando julgamento
|PT DO B
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|ROSE PAIVA
|ROSILDA MARIA DE PAIVA
|35012
|Aguardando julgamento
|PMB
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|ROSE SILVA MUNIZ
|ROSEMARY REIS DA SILVA MUNIZ
|25777
|Aguardando julgamento
|DEM
|TRABALHO E HONESTIDADE
|ROSILDA
|ROSILDA APARECIDA RODRIGUES
|22777
|Aguardando julgamento
|PR
|UNIDOS POR ARAXA
|ROSY – DEFICIENTE VISUAL
|ROSIMARY BORGES VAZ
|77166
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|RUTE BAIANA
|RUTE PEREIRA DOS SANTOS
|31281
|Aguardando julgamento
|PHS
|TRABALHO E HONESTIDADE
|SARGENTO VIEGAS
|ANTÔNIO VIEGAS DA SILVA JUNIOR
|25190
|Aguardando julgamento
|DEM
|TRABALHO E HONESTIDADE
|SELEIDA PAIVA
|SELEIDA MARIA DE PAIVA
|25556
|Aguardando julgamento
|DEM
|TRABALHO E HONESTIDADE
|SERGINHO DO PLANETA
|SERGIO LUIZ NICOLAU
|14611
|Aguardando julgamento
|PTB
|FUTURO SOMOS NÓS
|SEU JOÃO (PASTOR)
|JOÃO CASIO DAS NEVES MARTINS TEIXEIRA
|44321
|Aguardando julgamento
|PRP
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|SILVÂNIA DA IDENTIDADE
|SILVANIA APARECIDA DA SILVA
|45123
|Aguardando julgamento
|PSDB
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|SUELEN PELÉ
|SUELEN NAYARA DA COSTA SILVA
|31010
|Aguardando julgamento
|PHS
|TRABALHO E HONESTIDADE
|SUELI ROMAO
|MARIA SUELI DA SILVA ROMÃO
|31000
|Aguardando julgamento
|PHS
|TRABALHO E HONESTIDADE
|SUELY DE FÁTIMA
|SUELY DE FÁTIMA CARDOZO GUIMARÃES
|50555
|Aguardando julgamento
|PSOL
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|SUMMER
|SUMMER SANTOS HENRIQUE
|13113
|Aguardando julgamento
|PT
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|SÔ CHICO
|JUCEMAR APARECIDO FERREIRA
|77222
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|TARZAN
|CLAUDEMIR ALVES FERREIRA
|77007
|Aguardando julgamento
|SD
|UNIÃO
|TATACO
|FABIO ANTONIO DA SILVA
|44111
|Aguardando julgamento
|PRP
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|THEO LEMOS
|THEO LEMOS DE ANDRADE FERREIRA
|25002
|Aguardando julgamento
|DEM
|TRABALHO E HONESTIDADE
|THIAGO GERVASIO
|THIAGO MENDES GERVÁSIO
|15123
|Aguardando julgamento
|PMDB
|FUTURO SOMOS NÓS
|TIA ISABEL
|ISABEL CRISTINA DOS SANTOS
|11234
|Aguardando julgamento
|PP
|FUTURO SOMOS NÓS
|TIAGÃO FONSECA
|TIAGO DE CASTRO FONSECA
|44000
|Aguardando julgamento
|PRP
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|TIBIRIÇA
|WALTER DE JESUS
|31999
|Aguardando julgamento
|PHS
|TRABALHO E HONESTIDADE
|TONHÃO TERREMOTO
|ELISEU FERNANDES SILVA
|15222
|Aguardando julgamento
|PMDB
|FUTURO SOMOS NÓS
|TONINHO BELO
|ANTONIO MARCOS BELO
|35789
|Aguardando julgamento
|PMB
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|TONY CARLOS
|TONY CARLOS BORGES
|28024
|Aguardando julgamento
|PRTB
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|TUCANINHO
|HUGO LUIZ VIEIRA DE FREITAS
|40123
|Aguardando julgamento
|PSB
|UNIDOS POR ARAXA
|TURRUCA
|MARIO CELSO DA SILVA
|14555
|Aguardando julgamento
|PTB
|FUTURO SOMOS NÓS
|VALERIA ALVERIANO
|VALERIA ALVERIANO
|14777
|Aguardando julgamento
|PTB
|FUTURO SOMOS NÓS
|VALTINHO DA FARMÁCIA
|VALTER JOSE DA SILVA
|90111
|Aguardando julgamento
|PROS
|ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
|VANDA SOUZA (VANDINHA)
|VANDERLUCIA DA SILVA SOUZA
|11121
|Aguardando julgamento
|PP
|FUTURO SOMOS NÓS
|VANDER QUIM
|VANDER GERALDO CARVALHO
|50666
|Aguardando julgamento
|PSOL
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|VANESSA INACIO
|VANESSA INACIO FERREIRA DE OLIVEIRA
|35123
|Aguardando julgamento
|PMB
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|VARLEI
|VARLEI DA SILVA MUNIZ
|50777
|Aguardando julgamento
|PSOL
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|VAVA DA SEGURANCA
|VALDECY SILVA DE MATOS
|10241
|Aguardando julgamento
|PRB
|ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
|VICENTE MAGALHÃES
|VICENTE MAGALHÃES DE MATOS
|13111
|Aguardando julgamento
|PT
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|VIVI VICENTE
|VIVIANE DE NICE VICENTE RIBEIRO
|25025
|Aguardando julgamento
|DEM
|TRABALHO E HONESTIDADE
|WALDIR BENEVIDES
|WALDIR BENEVIDES DE ÁVILA
|15111
|Aguardando julgamento
|PMDB
|FUTURO SOMOS NÓS
|WELLYNGTON SACOLÃO CENTER
|WELLYNGTON GERALDO DA SILVA
|43123
|Aguardando julgamento
|PV
|UNIÃO
|WILLIAMS BATISTA
|WILLIAMS BATISTA FREIRE
|45222
|Aguardando julgamento
|PSDB
|UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
|YUDIRO DO CALÇADÃO
|YUDIRO BITENCOURT
|14190
|Aguardando julgamento
|PTB
|FUTURO SOMOS NÓS
|ZE RONAN
|JOSE RONAN DOS SANTOS
|10555
|Aguardando julgamento
|PRB
|ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
|ZEZE BELISSIMA
|MARIA JOSE PROCOPIO
|70555
|Aguardando julgamento
|PT DO B
|COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
|ZEZINHO DA AZERPA
|JOSE DOS REIS DE PAULA
|13100
|Aguardando julgamento
|PT
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|ZOIM
|REGINALDO PAULO DE PAIVA
|11500
|Aguardando julgamento
|PP
|FUTURO SOMOS NÓS
|ZÉ PRETÃO
|ADILSON CORREIA
|13020
|Aguardando julgamento
|PT
|EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
2 Comentários
Nojooooo
E cada peça que não serve nem pra presidente de bairro e quer ser vereador. Se fosse salário mínimo aposto que não apareceria nem 50 candidatos