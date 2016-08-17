Últimas notícias
Home
Política

Confira a lista dos candidatos a vereador em Araxá

Data:
em: Política
Confira a lista dos candidatos a vereador em Araxá

*Sujeito a alteração

Nome na Urna Nome Completo Situação Partido Coligação
ADOLFO SEGURANÇA ADOLFO MAURICIO DA SILVA 70333 Aguardando julgamento PT DO B COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
ADRIANA ALVERIANO ADRIANA ALVERIANO SILVA 70888 Aguardando julgamento PT DO B COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
AIDE DO SALÃO AIDE PEREIRA DE PAULA 77107 Aguardando julgamento SD UNIÃO
ALDO SILVA ALDO EURIPEDES DA SILVA 10444 Aguardando julgamento PRB ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
ALE EUGENIO ALESANDRA EUGENIO 22369 Aguardando julgamento PR UNIDOS POR ARAXA
ALEXANDRE IRMÃOS PAULA ALEXANDRE CARNEIRO DE PAULA 22222 Aguardando julgamento PR UNIDOS POR ARAXA
ALFREDO MARTINELI ALFREDO MARTINELI DE OLIVEIRA 50000 Aguardando julgamento PSOL EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ALTAIR PARENTE ALTAIR CARLOS DE ALVARENGA 77444 Aguardando julgamento SD UNIÃO
AMAURI DO CHAMEGUINHO AMAURI ASSIS RIBEIRO 33222 Aguardando julgamento PMN UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
APARECIDA SEGURANÇA APARECIDA MARIA DE AMPARO SILVA 50661 Aguardando julgamento PSOL EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ARLÊI PAULINO ARLEI PAULINO GOMES 70070 Aguardando julgamento PT DO B COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
ARMERINDO ARMERINDO CORREIA DOS SANTOS 40222 Aguardando julgamento PSB UNIDOS POR ARAXA
BACA CARLOS ALBERTO RIBEIRO 22345 Aguardando julgamento PR UNIDOS POR ARAXA
BIA DO POVÃO ALCEBIADES CANDIDO 77111 Aguardando julgamento SD UNIÃO
BOLINHA HELVECIO TORMIN BRITO 22001 Aguardando julgamento PR UNIDOS POR ARAXA
BOSCO JUNIOR JOÃO BOSCO JUNIOR 70100 Aguardando julgamento PT DO B COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
BRUNO FARIA BRUNO JOSE FARIA DOS SANTOS 14789 Aguardando julgamento PTB FUTURO SOMOS NÓS
CABO ODAIR ODAIR JOSÉ DE SOUZA 17190 Aguardando julgamento PSL ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
CAMILLA LEAO CAMILLA ANDRESSA SILVA VILELA 10144 Aguardando julgamento PRB ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
CARLA MONTEIRO CARLA APARECIDA MONTEIRO 40661 Aguardando julgamento PSB UNIDOS POR ARAXA
CARLIN CARLOS DOS REIS SANTOS 11000 Aguardando julgamento PP FUTURO SOMOS NÓS
CARLITO BARBOSA CARLITO BENEDITO BARBOSA 13666 Aguardando julgamento PT EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
CARLOS EDESIO CARLOS EDESIO BALIEIRO 77004 Aguardando julgamento SD UNIÃO
CARLOS LACERDA CARLOS HUMBERTO SILVA DE LARCERDA 11111 Aguardando julgamento PP FUTURO SOMOS NÓS
CATIA LOLOCA CATIA AMBROSINA COSTA 10234 Aguardando julgamento PRB ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
CEARA DA PADARIA JOSE VALDEZ DA SILVA 35100 Aguardando julgamento PMB UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
CELENE EUGENIO CELENE APARECIDA EUGENIO 17666 Aguardando julgamento PSL ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
CELIO ANTONIO DE OLIVEIRA CELIO ANTONIO DE OLIVEIRA 10789 Aguardando julgamento PRB ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
CESAR OREIA CESAR EURIPEDES DA ROCHA 31111 Aguardando julgamento PHS TRABALHO E HONESTIDADE
CHAPOLIN VIRGILIO MACHADO JUNIOR 13455 Aguardando julgamento PT EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
CHEF DONISETE DONISETE DAMASCENO 14077 Aguardando julgamento PTB FUTURO SOMOS NÓS
CHICAO DO TAXI FRANCISCO DE FREITAS DOS SANTOS 33111 Aguardando julgamento PMN UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
CHICO PINTOR FRANCISCO CARLOS DE SOUZA GERALDO 44123 Aguardando julgamento PRP COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
CICERO ALEX AGUIAR CICERO ALEX AGUIAR 31007 Aguardando julgamento PHS TRABALHO E HONESTIDADE
CIDA DO BAR EURIPA APARECIDA DE SOUZA 35550 Aguardando julgamento PMB UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
CIDA DO CARTÃO APARECIDA MARIA DA CRUZ 77999 Aguardando julgamento SD UNIÃO
CIDINHO SIDNEY MANOEL 77123 Aguardando julgamento SD UNIÃO
CINTIA DO SANTA MARIA CINTIA APARECIDA DA SILVA 70321 Aguardando julgamento PT DO B COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
CIRENE DO TIRADENTES CIRENE LUIZ DE OLIVEIRA 10333 Aguardando julgamento PRB ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
CLAUDINHA CLAUDIA FERREIRA 33123 Aguardando julgamento PMN UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
CLAUDIO COSTA – KAKA CLAUDIO LUIZ DA COSTA 77888 Aguardando julgamento SD UNIÃO
CLAUDIO MARCILIO CLAUDIO MARCILIO DA SILVA 35111 Aguardando julgamento PMB UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
CLEVINHO CLEVIS DONIZETE BORGES 90456 Aguardando julgamento PROS ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
CRISTIANO MARCIEL CRISTIANO MARCIEL MACHADO 50123 Aguardando julgamento PSOL EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DAMIAO LUCENA DAMIAO LUCENA 22444 Aguardando julgamento PR UNIDOS POR ARAXA
DANILO TUFAO DANILO DE PAULO MELO 10888 Aguardando julgamento PRB ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
DARIO PERES DARIO PERES DE FREITAS 22223 Aguardando julgamento PR UNIDOS POR ARAXA
DERSON GOLEIRO ANDERSON ANTONIO DE ALMEIDA 31333 Aguardando julgamento PHS TRABALHO E HONESTIDADE
DINALVA DINALVA DOS REIS MELO 22889 Aguardando julgamento PR UNIDOS POR ARAXA
DIOU JOSE DONIZETE DE OLIVIERA 22650 Aguardando julgamento PR UNIDOS POR ARAXA
DIRLEY ODIRLEY HENRIQUE DA ROCHA 25003 Aguardando julgamento DEM TRABALHO E HONESTIDADE
DIVINA DAS ROSQUINHAS DIVINA LAZARA DOS REIS 77237 Aguardando julgamento SD UNIÃO
DR. LINDOMAR LINDOMAR RODRIGUES MONTES 70777 Aguardando julgamento PT DO B COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
EDELZI DO SINDICATO EDELZI GOMES LIMA 90123 Aguardando julgamento PROS ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
EDGAR DO SUPER GAS EDGAR GOMES DOS REIS 45000 Aguardando julgamento PSDB UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
EDINA DO NASCIMENTO EDINA APARECIDA DA NASCIMENTO 11270 Aguardando julgamento PP FUTURO SOMOS NÓS
EDINHO SOUZA EDSON GASPAR DE SOUZA 14500 Aguardando julgamento PTB FUTURO SOMOS NÓS
EDNA CANDIDA EDNA CANDIDA DA SILVA 70456 Aguardando julgamento PT DO B COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
EDNA CASTRO EDNA DE FATIMA ALVES E CASTRO 45678 Aguardando julgamento PSDB UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
EDY CARLOS EDY CARLOS BORGES RIBEIRO 50200 Aguardando julgamento PSOL EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ELAINE DA ACADEMIA ELAINE AFONSO BORGES 90800 Aguardando julgamento PROS ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
ELENI MARIA ELENI MARIA DE SOUZA 13002 Aguardando julgamento PT EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ELENICE VELOSO ELENICE VELOSO PAULA 22315 Aguardando julgamento PR UNIDOS POR ARAXA
ELIDA PONTES ELIDA PONTES 90651 Aguardando julgamento PROS ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
ELIS REGINA ELIS REGINA DE OLIVEIRA 22015 Aguardando julgamento PR UNIDOS POR ARAXA
ELIZEUS LAVAJATO ELIZEU EMANUEL GONÇALVES ALVES 17123 Aguardando julgamento PSL ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
EMILIO CASTILHO EMILIO FERNANDES DE PAULA CASTILHO 22040 Aguardando julgamento PR UNIDOS POR ARAXA
EVALDO DO FERROCARRIL EVALDO JUVENAL DA SILVA 10456 Aguardando julgamento PRB ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
EVARISTO MALTA EVARISTO DE FREITAS MALTA 90555 Aguardando julgamento PROS ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
EVELINE DA RADIO EVELINE DRUMMOND DE ARAUJO 90222 Aguardando julgamento PROS ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
FABIANO FABIANO SANTOS CUNHA 10500 Aguardando julgamento PRB ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
FABRICIO DO DICO FABRICIO JOSE DUARTE 45661 Aguardando julgamento PSDB UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
FATINHA FATIMA BORGES SOARES DE OLIVEIRA 45012 Aguardando julgamento PSDB UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
FERNANDA CASTELHA FERNANDA DE CASTELHA AFONSO 17999 Aguardando julgamento PSL ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
FINHOLDT REINALDO FINHOLDT JUNIOR 14444 Aguardando julgamento PTB FUTURO SOMOS NÓS
FOFA LIMÃOZINHO MARCIA DAS DORES REIS 77666 Aguardando julgamento SD UNIÃO
FRAN FRANCISLENE DA SILVA CASTRO 77558 Aguardando julgamento SD UNIÃO
FRANCINO BARATINHA FRANCINO HONORIO DIAS NETO 77233 Aguardando julgamento SD UNIÃO
FRANCISCO DO MEL FRANCISCO EUZEBIO DA SILVA 17111 Aguardando julgamento PSL ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
FREDERICO DA MANIFESTAÇÃO FREDERICO ANTONIO DOS SANTOS LIMA 77317 Aguardando julgamento SD UNIÃO
FÁRLEY CABELEIREIRO FÁRLEY PEREIRA DE AQUINO 25250 Aguardando julgamento DEM TRABALHO E HONESTIDADE
GARRADO CESAR ROMERO DA SILVA 22123 Aguardando julgamento PR UNIDOS POR ARAXA
GERALDO RIBEIRO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS 31123 Aguardando julgamento PHS TRABALHO E HONESTIDADE
GILBERTINHO GILBERTO EURIPEDES DUARTE 25321 Aguardando julgamento DEM TRABALHO E HONESTIDADE
GILDA DA ESPANHA MARILENE RICARDO MAGDALENA 70123 Aguardando julgamento PT DO B COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
GILSON BEBÉM GILSON DOS REIS SILVA 13661 Aguardando julgamento PT EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
GILSON LIMA GILSON LUIZ DE LIMA 77456 Aguardando julgamento SD UNIÃO
GISELDA LEAL GISELDA LEAL 33610 Aguardando julgamento PMN UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
GISLENE DA IGREJA IUDN GISLENE RODRIGUES SANTOS 50662 Aguardando julgamento PSOL EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
GLAUCIO GLAUCIO MAURILIO LEITE 55555 Aguardando julgamento PSD ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
GLEDSON BORGES GLEDSON DE OLIVEIRA BORGES 31661 Aguardando julgamento PHS TRABALHO E HONESTIDADE
GRAÇA AMANCIO MARIA DAS GRACAS AMANCIO 35999 Aguardando julgamento PMB UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
HARIRISON MARIQUINHA HARRISON WANDERLEY CRUZ 50222 Aguardando julgamento PSOL EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
HUDSON FIUZA HUDSON FIUZA LEMOS 17000 Aguardando julgamento PSL ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
IARA SILVA IARA SILVA 65123 Aguardando julgamento PC DO B ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
IEDA MARTINS IEDA MARTINS 22002 Aguardando julgamento PR UNIDOS POR ARAXA
ILDENOR ILDENOR ALMEIDA DA SILVA 90999 Aguardando julgamento PROS ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
IONE MORAES IONE MORAES 35444 Aguardando julgamento PMB UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
ISMAEL DO PT ISMAEL DE OLIVEIRA 13013 Aguardando julgamento PT EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
JACARÉ MAURO ALVES FERREIRA 25015 Aguardando julgamento DEM TRABALHO E HONESTIDADE
JADIR COPO SUJO JADIR BELMIRO DA SILVA 22140 Aguardando julgamento PR UNIDOS POR ARAXA
JAIME NASCIMENTO JAIME GONÇALVES DO NASCIMENTO 25678 Aguardando julgamento DEM TRABALHO E HONESTIDADE
JAIR DA RECICLAGEM JAIR BARBOSA DOS SANTOS 77100 Aguardando julgamento SD UNIÃO
JAIR LIMA JAIR ANTONIO DE LIMA 77070 Aguardando julgamento SD UNIÃO
JAIRINHO BORGES JAIRO SAVIO BORGES 44444 Aguardando julgamento PRP COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
JAO DA FONTE JOAO BATISTA RODRIGUES 40888 Aguardando julgamento PSB UNIDOS POR ARAXA
JARDEL JOSE JARDEL LUCIANO FERREIRA DA SILVA 10678 Aguardando julgamento PRB ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
JOAQUIM COTONETE JOAQUIM ROSA DA SILVA 33555 Aguardando julgamento PMN UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
JOAQUIM DO TUPI JOSÉ JOAQUIM DA SILVA 28192 Aguardando julgamento PRTB COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
JOSE LUCIO RODRIGUES JOSE LUCIO RODRIGUES 40190 Aguardando julgamento PSB UNIDOS POR ARAXA
JOÃO DO GAS JOAO BATISTA GOMES DE SOUZA 90100 Aguardando julgamento PROS ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
JOÃO VAZ JOÃO VAZ DE OLIVEIRA 77500 Aguardando julgamento SD UNIÃO
JOÃO VERAS JOÃO FERREIRA VERAS NETO 90000 Aguardando julgamento PROS ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
JUNINHO DA FARMACIA JOSE MARIA LEMOS JUNIOR 12345 Aguardando julgamento PDT UNIDOS POR ARAXA
JUNINHO DA FEIRA BALTAZAR JOSE CARNEIRO 22022 Aguardando julgamento PR UNIDOS POR ARAXA
KAKA BEM BÃO CARLOS ALBERTO JOSE DA FONSECA 33655 Aguardando julgamento PMN UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
KATIA MARQUES KATIA LUCIANE PEREIRA MARQUES 14950 Aguardando julgamento PTB FUTURO SOMOS NÓS
KELLY CABELELEIRA KELLY CRISTINA DA SILVA 77740 Aguardando julgamento SD UNIÃO
LAUDICEIA LAUDICEIA BATISTA DOS SANTOS 22013 Aguardando julgamento PR UNIDOS POR ARAXA
LEANDRO VILAÇA LEANDRO VILAÇA 90234 Aguardando julgamento PROS ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
LENI RAQUEL LENI RAQUEL DE OLIVEIRA 11313 Aguardando julgamento PP FUTURO SOMOS NÓS
LENINHA CHIQUINHA SIRLENE ALVES CARDOSO PERES 10668 Aguardando julgamento PRB ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
LIMA JURANDIR DE MOREIRA LIMA 50005 Aguardando julgamento PSOL EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
LINDAMAR LINDAMAR MAGNA MARTINS GONCALVES 10665 Aguardando julgamento PRB ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
LORENA LORENA HELENA ATAIDE 10007 Aguardando julgamento PRB ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
LORIAN FARAH LORIAN RABELO FARAH 10100 Aguardando julgamento PRB ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
LUCAS MARCONDES LUCAS MARCONDES BORGES 25016 Aguardando julgamento DEM TRABALHO E HONESTIDADE
LUCAS MIKEL LUCAS MIKEL DOS REIS DE CASTRO SANTOS 14123 Aguardando julgamento PTB FUTURO SOMOS NÓS
LUCIANO MAURO LUCIANO FONSECA 17222 Aguardando julgamento PSL ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
LUCIENE DOS FILTROS DE ÁGUA LUCIENE CANDIDA DE CARVALHO 31777 Aguardando julgamento PHS TRABALHO E HONESTIDADE
LUCIENO MILITÃO LUCIENO MISTKAU DOS REIS 35333 Aguardando julgamento PMB UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
LUIS FLAVIO MELO LUIS FLAVIO DE MELO 25000 Aguardando julgamento DEM TRABALHO E HONESTIDADE
LUIZ CARLOS LUIZ CARLOS BITTENCOURT 19123 Aguardando julgamento PTN ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
LUIZ PACHECO LUIZ CARLOS PACHECO 17777 Aguardando julgamento PSL ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
LULU LANCHES LUIZ CARLOS DA SILVA 40555 Aguardando julgamento PSB UNIDOS POR ARAXA
MAJOR LEMOS EURIPEDES LEMOS 33043 Aguardando julgamento PMN UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
MANOEL BAIANINHO MANOEL CARDOSO CONSTANCIO 10666 Aguardando julgamento PRB ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
MANOEL STEFANI MANOEL STEFANI FURTADO 17007 Aguardando julgamento PSL ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
MARCAO DA SEGURANÇA MARCOS DE FATIMA FERREIRA 10222 Aguardando julgamento PRB ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
MARCELO FERREIRA MARCELO FERREIRA DA SILVA 17100 Aguardando julgamento PSL ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
MARCILIO MARCILIO DE FARIA 13123 Aguardando julgamento PT EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
MARCIONY MARCIONY RIBEIRO SILVA 35065 Aguardando julgamento PMB UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
MARCO ANTONIO RIOS MARCO ANTONIO RIOS 12012 Aguardando julgamento PDT UNIDOS POR ARAXA
MARCÃO MARCOS ANTONIO MOREIRA 70000 Aguardando julgamento PT DO B COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
MARIA CHRISTINA MARIA CHRISTINA PINHEIRO NOGUEIRA 14000 Aguardando julgamento PTB FUTURO SOMOS NÓS
MARILAC HELOISA DE MARILAC VIEIRA SENA 13007 Aguardando julgamento PT EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
MARILIA EZEQUIEL MARILIA EZEQUIEL 44313 Aguardando julgamento PRP COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
MARIN DO GAS MARINHO CORDEIRO DE REZENDE 90007 Aguardando julgamento PROS ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
MARINA SILVA MARINA ABADIA BORGES DA SILVA 70010 Aguardando julgamento PT DO B COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
MARRECO DIEGO RODRIGO PRAZERES 44333 Aguardando julgamento PRP COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
MARY MARY TERESINHA MONTEIRO 65000 Aguardando julgamento PC DO B ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
MATEUS VAZ MATEUS VAZ DE RESENDE 25123 Aguardando julgamento DEM TRABALHO E HONESTIDADE
MAURA ALVES MAURA LUCIA ALVES 22035 Aguardando julgamento PR UNIDOS POR ARAXA
MAURICIO FRANCISCO MAURICIO FRANCISCO MARQUES 11222 Aguardando julgamento PP FUTURO SOMOS NÓS
MAURO LIMA MAURO ROBERTO DE LIMA 22000 Aguardando julgamento PR UNIDOS POR ARAXA
MESTRE PETROLEO VALDO ADRIANO MARQUES 33662 Aguardando julgamento PMN UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
MIGUEL ENFERMEIRO MIGUEL NIVALDO DA SILVA 70007 Aguardando julgamento PT DO B COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
MORZANIA MORZANIA ABADIA FRANCISCO DHIFALLAH 25300 Aguardando julgamento DEM TRABALHO E HONESTIDADE
MURILO CALHAS MURILO SEBASTIÃO DE LIMA 25500 Aguardando julgamento DEM TRABALHO E HONESTIDADE
MYGUEL MIGUEL GOMES DE MAGALHAES 10016 Aguardando julgamento PRB ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
MÃOZINHA WANDER PRUGGER 77555 Aguardando julgamento SD UNIÃO
NADIR DILA NADIR ROSA 70050 Aguardando julgamento PT DO B COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
NEIA CREDINEIA MARIA DOS SANTOS 35777 Aguardando julgamento PMB UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
NENEM SEBASTIANA MARTINS VASCONCELOS 13333 Aguardando julgamento PT EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
NILDO CONSTRUTOR NILDO COSTA DOS SANTOS 45033 Aguardando julgamento PSDB UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
NILTON TATU NILTON DOS REIS 33255 Aguardando julgamento PMN UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
ODIMAR FRANÇA DO MOTO-TÁXI ODIMAR FRANÇA 25555 Aguardando julgamento DEM TRABALHO E HONESTIDADE
ONILDA ONILDA ELIAS SOARES 13662 Aguardando julgamento PT EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
OSMAR OSMAR DE PAULA MARQUES 25525 Aguardando julgamento DEM TRABALHO E HONESTIDADE
OSMARA GONÇALVES DOS SANTOS OSMAR GONÇALVES DOS SANTOS 22007 Aguardando julgamento PR UNIDOS POR ARAXA
PACHOLA CHAPA FRANCISCO DE PAULO NOGUEIRA 22330 Aguardando julgamento PR UNIDOS POR ARAXA
PARAGUAI ALDAIR JOSE FRERES CAMPINAS 13322 Aguardando julgamento PT EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
PASTOR CLAUDENIR CLAUDENIR DIAS 11611 Aguardando julgamento PP FUTURO SOMOS NÓS
PASTOR LUIZ ANTÔNIO LUIZ ANTONIO BORGES 90444 Aguardando julgamento PROS ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
PASTOR MESSIAS JOSE MESSIAS DE ALMEIDA 22600 Aguardando julgamento PR UNIDOS POR ARAXA
PASTOR MOACIR SANTOS MOACIR FERREIRA DOS SANTOS 77333 Aguardando julgamento SD UNIÃO
PAULINHO DO MOTOTAXI PAULO LUCIANO ROSA 17500 Aguardando julgamento PSL ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
PAULINHO MANDIOQUINHA PAULO GONÇALVES DUARTE 77777 Aguardando julgamento SD UNIÃO
PAULO CINTURA PAULO ROBERTO PEREIRA 77474 Aguardando julgamento SD UNIÃO
PAULO DA VERDURA PAULO MARCIO DA SILVA 70816 Aguardando julgamento PT DO B COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
PAULO MELO PAULO GERALDO DE MELO 25100 Aguardando julgamento DEM TRABALHO E HONESTIDADE
PEZÃO JOSÉ GASPAR FERREIRA DE CASTRO 44661 Aguardando julgamento PRP COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
POPULAR MARQUINHO DA FEIRA MARCOS ANTONIO SOARES LOPES 77150 Aguardando julgamento SD UNIÃO
PROF. ADM. JEREMIAS CORDEIRO JEREMIAS MARCO MACARNEI CORDEIRO GOMES 25789 Aguardando julgamento DEM TRABALHO E HONESTIDADE
PROF. FERNANDINHO LUXA ANTONIO FERNANDO SILVA DIAS 14222 Aguardando julgamento PTB FUTURO SOMOS NÓS
PROFESSOR ADILSON ADILSON DE PAULA 10900 Aguardando julgamento PRB ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
PROFESSOR CACHOEIRA CARLOS ALBERTO FERREIRA 15662 Aguardando julgamento PMDB FUTURO SOMOS NÓS
PROFESSORA ERILDA ERILDA MARQUES PEREIRA DA ROCHA 11777 Aguardando julgamento PP FUTURO SOMOS NÓS
PROFESSORA LUCIENE ABADIA LUCIENE DE RESENDE 10700 Aguardando julgamento PRB ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
PROFESSORA TEREZINHA TEREZINHA DE FÁTIMA DE CARVALHO 25999 Aguardando julgamento DEM TRABALHO E HONESTIDADE
PROFESSORA VIVIAN SARDINHA VIVIAN DAS GRAÇAS SARDINHA 77321 Aguardando julgamento SD UNIÃO
QUATI OSVALDIR CAETANO 90333 Aguardando julgamento PROS ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
RANGEL WILSON CARLOS PEREIRA RANGEL 10000 Aguardando julgamento PRB ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
RAPHAEL RIOS RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA 77000 Aguardando julgamento SD UNIÃO
REGINA CHAUÃ REGINA APARECIDA CRISTINO 33114 Aguardando julgamento PMN UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
REGINA MELO REGINA APARECIDA DE MELO ROSA 43143 Aguardando julgamento PV UNIÃO
REGINALDO REGINALDO DONISETE BATISTA 13456 Aguardando julgamento PT EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
REINALDO ARAXÁ REINALDO DOS REIS DA SILVA 50120 Aguardando julgamento PSOL EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
RENE OTAVIO RENE OTAVIO DA SILVA 10570 Aguardando julgamento PRB ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
ROBERTO DO SINDICATO CARLOS ROBERTO ROSA 77660 Aguardando julgamento SD UNIÃO
ROBSON DO TUBARAO ROBSON RESENDE CINTRA 33666 Aguardando julgamento PMN UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
ROBSON MAGELA RUBENS MAGELA DA SILVA 10123 Aguardando julgamento PRB ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
RODRIGO DA AUTOESCOLA RODRIGO SEBASTIAO DE OLIVEIRA 35555 Aguardando julgamento PMB UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
RODRIGUINHO DU CAVACO RODRIGO DE MELO TEIXEIRA 13314 Aguardando julgamento PT EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ROMARIO DO PICOLÉ ROMARIO GERSON GAUDINO 70222 Aguardando julgamento PT DO B COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
ROMEU TATTOO ROMEU CARLOS PINHEIRO JÚNIOR 50333 Aguardando julgamento PSOL EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
RONALDO DA FARMÁCIA RONALDO FERREIRA DA SILVA 90010 Aguardando julgamento PROS ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
RONILDA DO POP SHOP RONILDA DE FATIMA BATISTA 90190 Aguardando julgamento PROS ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
RONITO RONITO ROBERTO DOS REIS 50500 Aguardando julgamento PSOL EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ROSA HELENA ROSA HELENA DE ALCANTRA DE MORAES 70666 Aguardando julgamento PT DO B COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
ROSE PAIVA ROSILDA MARIA DE PAIVA 35012 Aguardando julgamento PMB UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
ROSE SILVA MUNIZ ROSEMARY REIS DA SILVA MUNIZ 25777 Aguardando julgamento DEM TRABALHO E HONESTIDADE
ROSILDA ROSILDA APARECIDA RODRIGUES 22777 Aguardando julgamento PR UNIDOS POR ARAXA
ROSY – DEFICIENTE VISUAL ROSIMARY BORGES VAZ 77166 Aguardando julgamento SD UNIÃO
RUTE BAIANA RUTE PEREIRA DOS SANTOS 31281 Aguardando julgamento PHS TRABALHO E HONESTIDADE
SARGENTO VIEGAS ANTÔNIO VIEGAS DA SILVA JUNIOR 25190 Aguardando julgamento DEM TRABALHO E HONESTIDADE
SELEIDA PAIVA SELEIDA MARIA DE PAIVA 25556 Aguardando julgamento DEM TRABALHO E HONESTIDADE
SERGINHO DO PLANETA SERGIO LUIZ NICOLAU 14611 Aguardando julgamento PTB FUTURO SOMOS NÓS
SEU JOÃO (PASTOR) JOÃO CASIO DAS NEVES MARTINS TEIXEIRA 44321 Aguardando julgamento PRP COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
SILVÂNIA DA IDENTIDADE SILVANIA APARECIDA DA SILVA 45123 Aguardando julgamento PSDB UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
SUELEN PELÉ SUELEN NAYARA DA COSTA SILVA 31010 Aguardando julgamento PHS TRABALHO E HONESTIDADE
SUELI ROMAO MARIA SUELI DA SILVA ROMÃO 31000 Aguardando julgamento PHS TRABALHO E HONESTIDADE
SUELY DE FÁTIMA SUELY DE FÁTIMA CARDOZO GUIMARÃES 50555 Aguardando julgamento PSOL EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
SUMMER SUMMER SANTOS HENRIQUE 13113 Aguardando julgamento PT EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
SÔ CHICO JUCEMAR APARECIDO FERREIRA 77222 Aguardando julgamento SD UNIÃO
TARZAN CLAUDEMIR ALVES FERREIRA 77007 Aguardando julgamento SD UNIÃO
TATACO FABIO ANTONIO DA SILVA 44111 Aguardando julgamento PRP COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
THEO LEMOS THEO LEMOS DE ANDRADE FERREIRA 25002 Aguardando julgamento DEM TRABALHO E HONESTIDADE
THIAGO GERVASIO THIAGO MENDES GERVÁSIO 15123 Aguardando julgamento PMDB FUTURO SOMOS NÓS
TIA ISABEL ISABEL CRISTINA DOS SANTOS 11234 Aguardando julgamento PP FUTURO SOMOS NÓS
TIAGÃO FONSECA TIAGO DE CASTRO FONSECA 44000 Aguardando julgamento PRP COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
TIBIRIÇA WALTER DE JESUS 31999 Aguardando julgamento PHS TRABALHO E HONESTIDADE
TONHÃO TERREMOTO ELISEU FERNANDES SILVA 15222 Aguardando julgamento PMDB FUTURO SOMOS NÓS
TONINHO BELO ANTONIO MARCOS BELO 35789 Aguardando julgamento PMB UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
TONY CARLOS TONY CARLOS BORGES 28024 Aguardando julgamento PRTB COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
TUCANINHO HUGO LUIZ VIEIRA DE FREITAS 40123 Aguardando julgamento PSB UNIDOS POR ARAXA
TURRUCA MARIO CELSO DA SILVA 14555 Aguardando julgamento PTB FUTURO SOMOS NÓS
VALERIA ALVERIANO VALERIA ALVERIANO 14777 Aguardando julgamento PTB FUTURO SOMOS NÓS
VALTINHO DA FARMÁCIA VALTER JOSE DA SILVA 90111 Aguardando julgamento PROS ARAXÁ EM PRIMEIRO LUGAR
VANDA SOUZA (VANDINHA) VANDERLUCIA DA SILVA SOUZA 11121 Aguardando julgamento PP FUTURO SOMOS NÓS
VANDER QUIM VANDER GERALDO CARVALHO 50666 Aguardando julgamento PSOL EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
VANESSA INACIO VANESSA INACIO FERREIRA DE OLIVEIRA 35123 Aguardando julgamento PMB UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
VARLEI VARLEI DA SILVA MUNIZ 50777 Aguardando julgamento PSOL EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
VAVA DA SEGURANCA VALDECY SILVA DE MATOS 10241 Aguardando julgamento PRB ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
VICENTE MAGALHÃES VICENTE MAGALHÃES DE MATOS 13111 Aguardando julgamento PT EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
VIVI VICENTE VIVIANE DE NICE VICENTE RIBEIRO 25025 Aguardando julgamento DEM TRABALHO E HONESTIDADE
WALDIR BENEVIDES WALDIR BENEVIDES DE ÁVILA 15111 Aguardando julgamento PMDB FUTURO SOMOS NÓS
WELLYNGTON SACOLÃO CENTER WELLYNGTON GERALDO DA SILVA 43123 Aguardando julgamento PV UNIÃO
WILLIAMS BATISTA WILLIAMS BATISTA FREIRE 45222 Aguardando julgamento PSDB UNIDOS PELA RENOVAÇÃO
YUDIRO DO CALÇADÃO YUDIRO BITENCOURT 14190 Aguardando julgamento PTB FUTURO SOMOS NÓS
ZE RONAN JOSE RONAN DOS SANTOS 10555 Aguardando julgamento PRB ARAXÁ SOMOS TODOS NÓS
ZEZE BELISSIMA MARIA JOSE PROCOPIO 70555 Aguardando julgamento PT DO B COLIGAÇÃO PROJETO VITÓRIA
ZEZINHO DA AZERPA JOSE DOS REIS DE PAULA 13100 Aguardando julgamento PT EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ZOIM REGINALDO PAULO DE PAIVA 11500 Aguardando julgamento PP FUTURO SOMOS NÓS
ZÉ PRETÃO ADILSON CORREIA 13020 Aguardando julgamento PT EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral

Tags:

Notícias relacionadas

2 Comentários

  2. Wagner

    E cada peça que não serve nem pra presidente de bairro e quer ser vereador. Se fosse salário mínimo aposto que não apareceria nem 50 candidatos

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *