Confira os destaques da Reunião da Câmara Municipal desta terça (11)

Câmara Aprova Seis Projetos em Reunião Ordinária.

Em Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Araxá, realizada na tarde dessa terça – feira (10/04), o Presidente do Legislativo, Vereador Fabiano Santos Cunha (PRB), comentou a visita de cortesia dos Vereadores a Empresa Mosaic Fertilizantes (antiga Vale), que ocorreu na segunda- feira (09/04). Na oportunidade os parlamentares puderam conhecer a estrutura da mineradora e a forma de trabalhar da nova companhia. A Mosaic é uma das maiores empresas do mundo em produção e comercialização de fosfato e potássio combinados.

A Comitiva do Legislativo foi recebida pelo Gerente Industrial da Empresa, Daniel Rajão, que esclareceu questões de interesse dos vereadores, que tiveram a oportunidade de conhecer os processos da empresa. Fabiano destacou a importância de se estreitar os laços e conhecer os números para que a Mosaic esteja cada vez mais inserida nas perspectivas de Araxá, cumprindo seu importante papel social.

Durante o Grande Expediente, usaram a tribuna os seguintes parlamentares: Emílio de Paula Castilho, Fárley Pereira de Aquino, Fernanda de Castelha Afonso, Hudson Fiuza e Edinho Souza.

Emílio de Paula Castilho

Primeiro a usar a tribuna, o Vereador Emílio anunciou que recursos da ordem de R$ 1,9 milhão serão liberados pelo Governo Federal, para o pagamento de serviços de média e alta complexidade do setor da Saúde de Araxá. A expectativa é que os recursos já estejam disponíveis na próxima semana.

O Parlamentar convidou a comunidade do Bairro Max Neumann e adjacências para participar de um Bazar Solidário no próximo dia 14, a partir das 14h, na Rua Pedro Alves Barcelos, 90, na sede da Comunidade Evangélica Getsêmani. Serão distribuídas roupas, calçados, agasalhos e brinquedos, além de prestação de serviços. Emílio aproveitou para agradecer os parceiros que contribuíram para a realização do evento e lembrou que os interessados ainda podem realizar doações para o Bazar.

Indicação – Que seja criado em Araxá o Projeto Casa de Abrigo para Mulheres que sofrem algum tipo de violência doméstica.

Moção de Congratulações – À Regina Maria de Souza, que realiza projeto religioso através do Grupo Oração e Ação.

Moção de Congratulações – Aos funcionários do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do Bairro Abolição, pelos excelentes serviços prestados à comunidade.

Farley Pereira de Aquino

O Vereador Fárley apresentou diversas indicações, muitas delas contemplando o Setor Norte da cidade. As demandas foram levantadas através de uma Reunião do Parlamentar com os moradores da região.

Indicação – Colocação de uma caçamba para descarte de entulhos de construção civil entre os Bairros Villa Mayor e Jardim das Oliveiras.

Indicação – Construção de Calçada na rua Jenusdela Trindade e Rua José Ignacio de Oliveira, nos Bairros Villa Mayor e Jardim das Oliveiras.

Indicação – Estudo para reforma geral da Praça Dom Bosco, na Avenida Imbiara, Centro.

Indicação – Estudo para asfaltar a entrada do Bairro Bosque dos Ipês até a entrada da Escola Municipal Francisco Primo de Melo.

Indicação – Operação tapa buracos na Rua Antenor Afonso Junior, nos Bairros Villa Mayor e Jardim das Oliveiras.

Indicação – Ao Comandante do 37º BPM, Fernando Reis, estudo para aumentar a ronda policial nos Bairros Villa Mayor, Villa Verde e Jardim das Oliveiras.O Vereador finalizou sua participação pedindo atenção do Executivo para a necessidade de realização de melhorias nas estradas vicinais.

Fernanda de Castelha Afonso

A Vereadora Fernanda usou a tribuna para apresentar as seguintes indicações:

Indicação – Que seja estudada a possibilidade do aumento do número de funcionários que fazem triagem do atendimento da UPA.

Indicação – Limpeza e capina da Rua Geraldo Detoni, no Bairro Santa Luzia.

Indicação – Estudo para colocação de um redutor de velocidade na Rua Gerardo da Silva Melo, no Bairro Bela Vista.

Indicação – Que seja realizada limpeza e capina de lote da Prefeitura Municipal, na Rua Gerardo da Silva Melo, no Bairro Bela Vista

Indicação – Estudo para colocação de redutor de velocidade na Rua 1º de Maio, Centro.

Indicação – Ao Prefeito Aracely de Paula, estudo para a doação, cessão ou aluguel de local para que o Centro Educativo Louis Braille (Celb) possa transferir sua sede.

Fernanda também falou sobre a repercussão da entrevista que concedeu a Rádio Imbiara em que comentou os problemas do Canil Municipal. Segundo a parlamentar, a Prefeitura se manifestou afirmando que os comentários feitos por ela não procedem. Diante da situação, a Vereadora expôs sua indignação afirmando que o Ministério Público já instaurou inquérito para verificar os problemas.

Hudson Fiuza

O Vereador Hudson usou seu tempo regimental para apresentar diversas Indicações, os principais temas abordados foram acessibilidade e serviços urbanos:

Indicação – Execução de recapeamento asfáltico em todas as ruas do Bairro Tiradentes.

Indicação – Estudos objetivando a construção de rampa de acessibilidade para o Mirante no Parque do Cristo.

Indicação – Sinalização Vertical e Horizontal em todas as ruas do bairro Santa Maria.

Indicação – Limpeza e remoção de entulhos no final da Rua Adolfo Fontes Sobrinho, no Bairro Jardim América.

Indicação – Recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Romeu Castro Alves, na Vila Silvéria.

Projeto de Lei – Dispõe sobre descarte, o recolhimento e a destinação de medicamentos de uso humano e veterinário, vencidos como proteção ao meio ambiente e a saúde pública do Município de Araxá.

Edinho Souza

O Vereador Edinho Souza finalizou o Grande Expediente. O Parlamentar desenvolve o Projeto “Vereador Amigo do Idoso” e participou de Reuniões do Conselho do Idoso. Ele esclareceu que, no ano passado, a conta do fundo foi bloqueada por falta de diagnóstico, mas, desde então, ocorreram diversas adequações e a conta foi desbloqueada. As entidades Lar Ebenézer e Recanto do Idoso serão comtempladas com verbas do fundo.

Atendendo pedido dos alunos do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá), Edinho encaminhou no ano passado, Ofício ao Reitor da entidade sugerindo mudança de data das provas para que as mesmas não coincidam com a ExpoAraxá. Ele relembrou que recebeu resposta informando que o calendário acadêmico da instituição antecipou as provas para que elas não ocorram nos dias da festa.

Moção de Congratulações – À Stephany Cristina, vencedora do Concurso como Rainha ExpoAraxá 2018.

Moção de Congratulações – À Mariana Abadia Clemente, vencedora do Concurso como Rainha do Rodeiro da ExpoAraxá 2018.

Moção de Congratulações – À Lara da Silva Giorjutti, vencedora do Concurso como 1ª Princesa da ExpoAraxá 2018.

Moção de Congratulações – À Nádia Cristina de Paula Oliveira, vencedora do Concurso como 2ª Princesa da ExpoAraxá 2018.

Projetos Aprovados

Projeto de Lei 025/2018 – Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba (Arap) – contribuição de R$ 120 mil como forma de apoiar a 44ª ExpoAraxá.

Projeto de Lei 024/2018 – Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências- Rua Sebastião Ricardo da Silva, a atual Rua Dois da Chácara Senhor Joaquim Daniel Luiz.

Projeto de Lei 023/2018 – Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências- Rua Elba Davi Machado, a atual Rua L, do Loteamento Residencial Dona Adélia II.

Projeto de Resolução 004/2018 – Dispõe sobre a atualização da remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Araxá.

Projeto de Resolução 005/2018 – Altera redação dos § 1º e 2º do art. 1º da resolução n.º 527 de 14.11.2017 que “dispõe sobre atualização do valor do vale alimentação dos servidores do Poder Legislativo de Araxá- MG”.

Projeto de Lei 008/2018 – Dispõe sobre o direito a acompanhante, durante as consultas médicas e outros procedimentos médicos, na rede pública e na rede particular de saúde no âmbito do Município de Araxá.