Conselho Municipal de Saúde abre inscrições para eleição de novos membros

Inscrições poderão ser feitas até 22 de maio na sede do Conselho.

Abertas as inscrições para os interessados a concorrerem ao cargo de conselheiro, através de processo eleitoral, do Conselho Municipal de Saúde, biênio 2018/2020, com início nesta segunda-feira, 14, e encerramento na terça-feira, 22, deste mês. Membros de entidades representativas dos trabalhadores da área da saúde, prestadores de serviços do Serviço Único de Saúde Municipal e de entidades e movimentos representativos de usuários do SUS já podem procurar o Conselho Municipal de Saúde, situado à Rua Urbano Vilela, nº 125, Centro, para apresentarem os documentos relacionados no Regimento Eleitoral, das 8h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.

Todo o processo, desde a abertura de inscrições até o encerramento, com a posse dos conselheiros, programada para 11 de junho, é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) e atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.

Composto paritariamente por 20 membros titulares e 20 suplentes, a formação do Conselho atende ao seguinte critério: 50% de representantes de entidades de usuários do Sistema Único de Saúde (10 vagas); 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde (5 vagas) e 25% de representantes do governo e de entidades prestadoras de serviços de saúde do SUS (5 vagas).

A eleição ocorrerá no dia 29 de maio de 2018 de 9h às 11h30, no Clube Araxá, situado à Rua Presidente Olegário Maciel, nº 333, Centro. Mais informações sobre o processo eleitoral estão disponibilizadas no Diário Oficial do Município (DOMA) ou no site www.araxa.mg.gov.br.