Convite: “E o Vento Levou” no Teatro Municipal

Sinopse

Filme baseado no romance de mesmo nome da autora Margaret Mitchell, ganhador de 8 Oscar. Narrado em 1861, o sul dos EUA está prestes a ingressar na Guerra Civil norte-americana. A protagonista, Scarlett O’Hara (vivida por Vivien Leigh), é uma jovem mimada que vive em uma fazenda na Geórgia. Ao perder o homem que ama, Scarlett acaba se envolvendo com o aventureiro Rhett Butler (Clark Gable), com quem vive uma intensa e conturbada histórias de amor. Com a guerra, sua vida muda drasticamente, ela perde os luxos e passa de uma menina mimada a uma mulher forte e decidida.

Crítica

Apesar de ter sido lançado há 77 anos, ainda é considerado uma obra prima de Hollywood. É uma obra impecável: grandes atuações, lindíssimos figurinos e fotografia. Ainda que retrate de forma romanceada a Guerra, as cenas foram muito bem dirigidas para a época. Apesar da longa duração, é uma obra que deve ser vista por qualquer pessoa que se interesse por romances e filmes de um modo geral.

Ficha Técnica

Data de lançamento: 1 de janeiro de 1940 (no Brasil)

Duração: (3h 58min)

Direção: Victor Fleming, George Cukor, Sam Wood

Elenco: Vivien Leigh, Clark Gable, Leslie Howard, Olivia de Havilland, Hattie McDaniel, Thomas Mitchell, Barbara O’Neil, dentre outros.

Gênero: Drama, Guerra, Romance

Serviço

Data: Terça (1º agosto) às 18:30

Local: Teatro Municipal de Araxá

Entrada: Gratuita e limitada a lotação do teatro