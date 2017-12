Convite: Inauguração da Unidade de Pronto Atendimento UPA

A Prefeitura Municipal de Araxá convida para a inauguração da Unidade de Pronto atendimento (UPA) Alzira Rodrigues Duarte. A unidade tem suporte para atender 200.000 habitantes e está situado na Avenida João Paulo II, bairro Guilhermina Vieira Chaer. A obra foi iniciada em novembro de 2015 e seu custo é de R$ 4,9 milhões, sendo R$ 4,5 milhões procedente da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) e o restante refere-se à contrapartida do município.

A UPA conta com uma sala de emergência com quatro leitos equipados com ventilador pulmonar mecânico e monitores cardíacos; sala de observação com 16 leitos adultos, sete de pediatria e dois de isolamento; salas de gesso, pequenos procedimentos (suturas), hidratação, inalação, coleta de exames laboratoriais e eletrocardiograma, raio X e ultrassom; seis consultórios; farmácia popular e sala de reuniões.

Serviço

Data: 14/12/2017, quinta-feira

Horário: 19h

Endereço:Avenida João Paulo II- Bairro Guilhermina Vieira Chaer