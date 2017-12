Convite: Inauguração do Canil Municipal

A Prefeitura Municipal de Araxá convida para a Inauguração do Canil Municipal Mãos de Assis, o novo espaço conta com cobertura metálica, baias higienizadas para receberem animais de ruas, área para cirurgias e castração e 22 cômodos que comportam os setores de vacina, esterilização, pós-operatório, insumos, depósito, canil (cachorro) / gatil (gatos), dentre outros itens.

O canil, que poderá abrigar até 700 animais, foi planejado em conformidade com o parecer técnico do Conselho Federal de Medicina Veterinária e do Ministério da Saúde.

Localizado no bairro Novo Horizonte, o canil tem 1.268 metros quadrados de área construída. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 1,4 milhão de recursos municipais.

Serviço

Data: 13 de dezembro

Horário:18h

Local: Rua Camarões,125 –Bairro Novo Horizonte