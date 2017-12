Convite: Inauguração do Centro de Quimioterapia São Francisco

O provedor da Santa Casa de Misericórdia de Araxá, Antônio Ribeiro da Silva, o presidente da Rede de Hospitais do Câncer do Triângulo Mineiro, Délcio Scandiuzzi e o superitendente Regional de Saúde de Uberaba, Ivan José da Silva, convidam para a Cerimônia Paralitúrgica de Inauguração do Centro de Quimioterapia São Francisco, a ser presidida pelo Exmo Dom Paulo Mendes Peixoto, Acerbispo Metropolitano de Uberaba.

Serviço

Data: 12 de dezembro (terça-feira)

Local: Estacionamento externo da Santa Casa – Rua Calimério Guimarães

Horário: 10h