Corpo de Bombeiros em Araxá é elevado de 1° Pelotão à 2ª Companhia 

O 1° Pelotão do Corpo de Bombeiros, instalado em 2004, foi elevado para 2ª Companhia Operacional do 8° Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais. Com a elevação, a Companhia passa a contar com até 61 bombeiros para atender, além de Pedrinópolis, Perdizes, Santa Juliana e Tapira, as cidades de Bambuí, Campos Altos, Córrego Danta, Ibiá, Medeiros, Pratinha, Tapiraí, Estrela do Indaiá, Santa Rosa da Serra, São Gotardo e Serra da Saudade. O aumento do efetivo significa incremento de 49% nos recursos humanos. Essa conquista foi oficializada nesta terça-feira, 22, na sede da 2ª Companhia e contou com a participação do presidente da Fundação da Criança e do Adolescente (FCAA), Édson Justino Barbosa, que representou o prefeito Aracely, secretários, assessores e equipe do governo municipal.

Durante discurso, Édson enfatiza que a elevação do Corpo de Bombeiros de Pelotão à Companhia é um grande ganho para a população. “Gostaria de cumprimentar todos que fizeram parte dessa conquista. O Corpo de Bombeiros sempre trabalhou com afinco exercendo a sua função em prol da comunidade. Tenho certeza que a 2ª Companhia Operacional do 8° Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais será bem sucedida nos seus trabalhos”, destaca.

Édson recebeu o título de colaborador benemérito em nome do prefeito Aracely, ao lado do deputado estadual Bosco e do promotor Márcio de Oliveira Pereira, como forma de reconhecimento ao apoio prestado para a conquista da elevação da unidade. Ao final da solenidade, houve o descerramento da placa referente a conquista.